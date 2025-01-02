محاضرة كولر تجهز الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد

يعقد مارسيل كولر مدرب الأهلي محاضرة فنية للاعبين تحضيرا لخوض مواجهة شباب بلوزداد الجزائري.

ويلتقي الأهلي وشباب بلوزداد غدا الجمعة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب 5 يوليه بالعاصمة الجزائرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويعقد كولر محاضرته في الساعة الواحدة إلا ربع ظهر اليوم بتوقيت القاهرة، وذلك استعدادا لخوض مباراة شباب بلوزداد مساء غد الجمعة.

ومن المنتظر أن تشهد المحاضرة التأكيد على كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة وشرح أسلوب لعب المنافس وأبرز نقاط القوة والضعف بين صفوفه.

ويلعب الأهلي أمام شباب بلوزداد في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب 5 يوليه بالعاصمة الجزائرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي فاز على شباب بلوزداد في مباراة الذهاب بنتيجة 6-1 والتي أقيمت على استاد القاهرة.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الثالثة للبطولة برصيد 7 نقاط.

بينما يأتي بلوزداد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.