تقارير: الوداد المغربي يحاول ضم أمرابط في يناير

أوضحت تقارير مغربية أن نادي الوداد يحاول ضم نور الدين أمرابط لاعب أيك أثينا اليوناني في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وذكرت جريدة المنتخب المغربية أن الوداد يتطلع إلى التعاقد مع نور الدين أمرابط لدعم الفريق في كأس العالم للأندية الصيف المقبل.

وأضاف التقرير أن المفاوضات بين الطرفين وصلت لمراحل متقدمة.

فيما أفاد موقع البطولة المغربي بوجود مفاوضات بين الدولي المغربي السابق وإدارة الوداد، مشيرا إلى أن اللاعب أبدى اهتماما بالعرض.

يُذكر أن نور الدين أمرابط، البالغ من العمر 37 عامًا، سبق له أن لعب في العديد من الدوريات الأوروبية.

حيث خاض تجارب في الدوري الهولندي، الإسباني، الإنجليزي، التركي، والسعودي قبل أن ينتقل إلى الدوري اليوناني.

نور الدين هو الشقيق الأكبر لسفيان أمرابط نجم المنتخب المغربي ونادي فنربخشة.