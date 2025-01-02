بحضور الشناوي وكولر.. موعد مؤتمر الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد
الخميس، 02 يناير 2025 - 12:27
كتب : حسام نور الدين
يحضر مارسيل كولر مدرب الأهلي ومحمد الشناوي قائد الفريق، اليوم المؤتمر الصحفي لمباراة شباب بلوزداد
ويحل الأهلي ضيفا على شباب بلوزداد الجزائري مساء غدٍ الجمعة في دوري أبطال إفريقيا.
ويقام المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم في الساعة الواحدة والنصف بتوقيت الجزائر "الثانية والنصف بتوقيت القاهرة" بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد 5 يوليه الذي يستضيف المباراة.
ويلعب الأهلي أمام شباب بلوزداد في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب 5 يوليه بالعاصمة الجزائرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وكان الأهلي فاز على شباب بلوزداد في مباراة الذهاب بنتيجة 6-1 والتي أقيمت على استاد القاهرة.
ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الثالثة للبطولة برصيد 7 نقاط.
بينما يأتي بلوزداد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.