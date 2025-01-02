السوبر الإيطالي - بن ناصر جاهز لقيادة ميلان أمام يوفنتوس في نصف النهائي

تأكدت جاهزية الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب ميلان ليقادة فريقه خلال مواجهة يوفنتوس.

ويلعب ميلان ضد يوفنتوس غدا الجمعة ضمن نصف نهائي كاس السوبر الإيطالي.

وعاد بن ناصر للمشاركة في التدريبات الجماعية لنادي ميلان بعد تعافيه من الإصابة.

وتستضيف السعودية بطولة كاس السوبر الإيطالي بمشاركة 4 فرق: إنتر وميلان ويوفنتوس وأتالانتا.

ويلعب اليوم الخميس إنتر ضد أتالانتا في نصف النهائي الأول.

فيما يواجه ميلان نظيره يوفنتوس في نصف النهائي الثاني.

بن ناصر يلعب في صفوف ميلان منذ صيف 2019 قادما من إمبولي.

وخاض بن ناصر 172 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع 11 آخرين.

وتوج بن ناصر مع ميلان بلقب الدوري الإيطالي موسم 2021-2022.