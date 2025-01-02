خبر في الجول - الإسماعيلي يسدد رسوم التظلم.. وينتظر نقاط مباراة مودرن سبورت

أقدم نادي الإسماعيلي على خطوة جديدة للحصول على نقاط مواجهة مودرن سبورت كاملة.

ويأتي ذلك بعد مطالبة الإسماعيلي بنقاط مباراته ضد مودرن سبورت الذي أشرك السداسي الأجنبي خلال مواجهة الفريقين التي انتهت بالتعادل السلبي في الجولة السابعة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الإسماعيلي سدد رسوم التظلم ضد مودرن سبورت بعد إشراك 6 لاعبين أجانب في مباراة الفريقين في انتظار القرار الرسمي بحصوله على نقاط المباراة كاملة.

وقال مصدر من رابطة الأندية في وقت سابق لـ FilGoal.com: "تأكدنا من إشراك مودرن سبورت لـ 6 لاعبين أجانب، وسيتم تطبيق اللائحة بفوز الإسماعيلي 3-0 واحتساب نقاط المباراة لصالحه".

وأتم مشددا "سيتم إصدار القرارات خلال الساعات المقبلة".

وبدأ مودرن سبورت لقاء الإسماعيلي بـ لاعبين أجانب هم: الكاميروني جوزيف نجويم والإنجليزي فيجري شون والزامبي إينوك سكالا.