نادي فالنسيا يُكرم فلورنتينو بيريز

الخميس، 02 يناير 2025 - 11:22

كتب : FilGoal

فلورنتينو بيريز - ريال مدريد

ذكرت جريدة ماركا أن نادي فالنسيا ينوي تكريم فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد قبل مباراة الفريقين يوم الجمعة بسبب المساعدة التي قدمها النادي الملكي للمدينة خلال كارثة إعصار دانا.

ويستضيف فالنسيا منافسه الميرينجي في مباراة مؤجلة من الجولة 12 للدوري الإسباني يوم الجمعة.

وأوضح التقرير أن نادي فالنسيا سيكرم رئيس ريال مدريد بسبب مساعدة النادي للمدينة خلال الكارثة التي ضربت فالنسيا قبل أسابيع.

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وقتها، أعلن ريال مدريد تبرعه بمبلغ مليون يورو لدعم المتضررين من إعصار دانا الذي ضرب مدينة فالنسيا.

وأفاد النادي وقتها في بيان: "يتقدم نادي ريال مدريد لكرة القدم ورئيسه ومجلس إدارته تعازيهم لأسر والمقربين من الضحايا الذين قتلوا بسبب العاصفة التي تعاني منها العديد من المناطق الإسبانية، وخاصة في فالنسيا وألباسيتي".

وأضاف البيان "يُعرب نادي ريال مدريد عن حزنه العميق وتضامنه مع جميع السكان المتضررين من هذه الكارثة، وينقل لهم كل دعمه".

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن تأجيل مباراة فالنسيا وريال مدريد وغيرها من المباريات في الدوري والكأس بسبب الإعصار.

فالنسيا ريال مدريد فلورنتينو بيريز
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