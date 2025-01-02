يد - بمشاركة مصر.. أون تايم سبورتس تعلن بث بطولة العالم

الخميس، 02 يناير 2025 - 10:57

كتب : FilGoal

منتخب مصر لكرة اليد

أعلنت شبكة أون تايم سبورتس حصولها على حقوق بث بطولة العالم لكرة اليد 2025.

ويقام كأس العالم في كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة ما بين 14 يناير حتى 2 فبراير المقبل.

وذكرت الشبكة حصولها على بث مباريات البطولة بواسطة شركة المتحدة للرياضة التي تدير شبكة قنوات أون تايم سبورتس وغيرها.

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قبل أيام، أعلن خوان كارلوس باستور مدرب منتخب مصر لكرة اليد قائمة الفريق الأولية لخوض المعسكر الاستعدادي لكأس العالم.

وشهدت القائمة غياب يحيى الدرع بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي ومهاب سعيد بسبب إصابته في القدم، كما شهدت استمرار غياب حسن قداح رغم عودته للملاعب مؤخرا.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: كريم هنداوي – محمد علي – عبد الرحمن حميد.

جناح أيسر: أحمد هشام سيسا – مازن رضا – بلال إبراهيم مسعود.

جناح أيمن: محمد سند – أكرم يسري.

الدائرة: إبراهيم المصري – أحمد عادل – خالد وليد – محمد طارق – ياسر سيف.

ظهير أيسر: علي زين – أحمد هشام "دودو" – عبد الرحمن فيصل.

ظهير أيمن: يحيى خالد – محسن رمضان – محمد لاشين.

صانع ألعاب: سيف الدرع – أحمد خيري – سيف هاني "فوكس".

وتقع مصر في المجموعة الثامن بجانب كل من كرواتيا والأرجنتين والبحرين.

واحتلت مصر المركز السابع في النسخة الأخيرة التي أقيمت عام 2023.

منتخب مصر لكرة اليد بطولة العالم 2025 مصر أون تايم سبورتس
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