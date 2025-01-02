مواعيد مباريات الخميس 2 يناير 2025 - كأس مصر ونصف نهائي السوبر الإيطالي

الخميس، 02 يناير 2025 - 10:37

كتب : FilGoal

كأس مصر

يشهد اليوم الخميس الموافق 2 يناير 2025 مجموعة من المباريات الهامة في مختلف المسابقات.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم الخميس 2 يناير والقنوات الناقلة.

وتستكمل اليوم مباريات دور 64 من مسابقة كأس مصر، كما تقام مجموعة من مباريات دور الـ32.

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ويلعب أبو قير للأسمدة ضد بلدية المحلة ضمن دور الـ64، إذ يلعب الفائز منهما أمام الزمالك في دور الـ32.

فيما يلعب بتروجت أمام المقاولون العرب، ويواجه نادي زد نظيره ديروط ضمن دور الـ32 من المسابقة.

وتنطلق اليوم منافسات كأس السوبر الإيطالي بمواجهة قوية بين إنتر ميلان وأتالانتا في نصف النهائي.

للاطلاع على جميع مباريات اليوم من هنا

كأس مصر

أبو قير للأسمدة × بلدية المحلة.. تقام المباراة في تمام الساعة الثانية ظهرا على استاد الإسكندرية

بتروجت × المقاولون العرب.. تقام المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا وتذاع على أون تايم سبورتس.

زد × ديروط.. تقام المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا وتذاع على أون تايم سبورتس 2.

السوبر الإيطالي

إنتر × أتالانتا.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء.. وتذاع على أبوظبي الرياضية وssc sport extra 1 السعودية.

كأس مصر السوبر الإيطالي
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