عبد القادر: كولر سبب رحيلي عن الأهلي.. ولن أعود لأبقى بديلا

عبر أحمد عبد القادر جناح الأهلي المعار إلى قطر القطري عن استعداده للمشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية المقرر يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.

أحمد عبد القادر النادي : نادي قطر

وأوضح عبد القادر في تصريحات لـ إم بي سي مصر: "إعارتي لنادي قطر القطري لمدة موسم واحد ومستعد للعودة والمشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية".

وأكمل: "عقدي ينتهي مع النادي الأهلي في عام 2027، وإذا قررت الإدارة عودتي فأنا تحت أمر النادي، ولكن لن أعود من الإعارة في قطر لأبقى بديلا في الأهلي دون الحصول على توضيح".

وعن استبعاده من قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية 2023، رد عبد القادر معلقا: "استبعادي لم يكن بسبب الإصابة وإنما بقرار من مارسيل كولر".

وتحدث عن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي: "كولر هو السبب الرئيسي في رحيلي عن الأهلي، لم تظهر مني أي مشكلة رغم جلوسي سنة كاملة على مقاعد البدلاء، باستثناء الموقف الذي حدث بعد مباراة الهلال السوداني".

وانتقل للحديث عن بيتسو موسيماني المدير الفني الأسبق للأهلي "موسيماني في قائمة المدربين الذين أفضلهم بسبب صراحته، أبلغني أن مشاركتي معه بنسبة 5% ومنح لي حرية الاختيار، وبعدها بـ3 أيام انتقلت لسموحة".

وعن احترافه في التشيك في سن مبكر "خرجت للاحتراف في نادي سبارتا براج التشيكي بشكل شرعي، ولم أكن وقعت العقد مع النادي الأهلي وكان يتبقى أسبوعين قبل إتمامي 18 عاما".

وأكمل "وقعت عقد مع النادي الأهلي عام 2014 ولكن العقد اختفى ولم أحصل على مستحقاتي، وطالبت مسؤولي الأهلي بتوقيع عقد بديل والحصول على مستحقاتي ولكن لم أحصل على رد".

وأتم "ظروفي المادية كانت صعبة وكنت في احتياج لمستحقاتي وهي سبب رحيلي عن الأهلي في البداية والانتقال للدوري التشيكي".