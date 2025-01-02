عبد الظاهر السقا: ميكالي كان أغلى مدرب في العالم.. ولن نتدخل في شؤون المنتخب الأول

الخميس، 02 يناير 2025 - 00:34

كتب : FilGoal

عبد الظاهر السقا

انتقد عبد الظاهر السقا عضو اللجنة الفنية في اتحاد الكرة المسؤول عن عقد روجيرو ميكالي المدير الفني السابق لمنتخب الشباب.

وكشف اتحاد الكرة رسميا عن فسخ التعاقد مع ميكالي بعد حصوله على 3 أشهر كشرط جزائي مقسما على 6 أقساط شهرية اعتبارا من فبراير المقبل.

وأوضح السقا في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس "روجيرو ميكالي كان يحصل على راتب كبير في السنة كأغلى مدرب في العالم لمنتخب الشباب، لا أتخيل من قام بصياغة عقد ميكالي، من أين جاء بذلك القلب".

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وأوضح اتحاد الكرة أنه عرض على المدرب البرازيلي تخفيض عقده إلى النصف والبالغ 117 ألف و500 دولار شهريا شاملا الضرائب المستحقة بخلاف تكاليف الإقامة و8 تذاكر سفر سنويا إلى البرازيل على درجة رجال الأعمال ليناسب مهمته كمدرب لمنتخب تحت السن.

وعرض ميكالي التنازل عن 15 ألف دولار فقط، وهو ما رفضه الاتحاد المصري الذي رأى أن راتب المدرب يظل مبالغا فيه مقارنة مع المهمة التي يتولاها.

وعدّد السقا مسؤوليات اللجنة الفنية "اللجنة الفنية لاتحاد الكرة لن تتدخل في شؤون المنتخب الأول، وسنحاول إعادة ترتيب اتحاد الكرة من جديد وانتظام المسابقات".

وأضاف "حسن شحاتة هو رئيس اللجنة الفنية لاتحاد الكرة، وحلمي طولان هو المتحدث الرسمي، ورأي اللجنة الفنية استشاري، وكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد سيكون المنفذ والمسؤول".

وأتم "هاني أبو ريدة أبلغنا بأنه لن يصدر أي قرار فني بدون الرجوع للجنة الفنية".

وتضم اللجنة الفنية لاتحاد الكرة كل من: (حسن شحاتة – محسن صالح – علي أبو جريشة – حلمي طولان – حسن فريد – محمد عمر – أحمد حسن – عبد الظاهر السقا).

اللجنة الفنية اتحاد الكرة عبد الظاهر السقا
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