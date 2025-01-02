ميرور: ولفرهامبتون يرفض التخلي عن كونيا في الانتقالات الشتوية
الخميس، 02 يناير 2025 - 00:17
كتب : FilGoal
يرفض نادي ولفرهامبتون التخلي عن هدافه البرازيلي ماتياس كونيا خلال فترة الانتقالات الشتوية.
ويمتد عقد كونيا مع ولفرهامبتون حتى صيف 2027.
وبحسب صحيفة ميرور الإنجليزية، فإن ولفرهامبتون يرفض التخلي عن كونيا خلال فترة الانتقالات الشتوية.
وأوضحت الصحيفة ذاتها أن قرار ولفرهامبتون جاء رغم اهتمام أرسنال ومانشستر يونايتد بضم المهاجم البرازيلي.
ويلعب كونيا في صفوف ولفرهامبتون منذ صيف 2022 قادما من أتليتكو مدريد الإسباني.
وشارك المهاجم صاحب الـ 25 عاما مع ولفرهامبتون خلال 20 مباراة بالموسم الحالي وسجل 10 أهداف وصنع 4 آخرين.
وعلى المستوى الدولي لعب كونيا 11 مباراة دولية بقميص منتخب البرازيل لكنه مازال يبحث عن هدفه الأول.
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