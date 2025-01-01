مدرب فاركو: لا نمانع انتقال لاعبينا بشرط.. وهذه حقيقة مفاوضات معلول

كشف أحمد خطاب مدرب فاركوعن شرط ناديه للتخلي عن لاعبيه حال تلقيهم عروضا للرحيل.

وارتبط محمود جهاد لاعب وسط فاركو بالانتقال إلى صفوف الزمالك.

وقال أحمد خطاب مدرب فاركو عبر أون تايم سبورتس: "الموسم الماضي كان صعبا للغاية لكننا نجحنا في تخطي الأزمة وبدأنا الموسم الجاري بشكل جيد"

وأضاف "لا نمانع انتقال أي لاعب من صفوف الفريق بشرط الاستفادة المالية كما حدث في صفقة انتقال محمود حمادة للمصري".

وأتم "لم يصلنا أي عروض رسمية لضم لاعب من صفوف الفريق. علي معلول لاعب كبير لكننا لم نفاوضه كما يتردد".

وينتهي تعاقد علي معلول مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي ويحق له الانتقال لأي فريق بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل.

وقلب فاركو الطاولة على منافسه سموحة ليفوز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل عمرو ناصر وزهير المترجي ثنائية فاركو، بينما أحرز دوكو دودو هدف سموحة الوحيد.

وعاد فاركو للانتصارات مرة أخرى في بطولة الدوري بعد هزيمتين متتاليتين من زد وبيراميدز.

وبهذا الفوز وصل فاركو للنقطة العاشرة في المركز السابع بالتساوي مع زد في جدول ترتيب الدوري المصري.

بينما تجمد رصيد سموحة عند النقطة الخامسة في المركز الـ16.