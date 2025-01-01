مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: الإسماعيلي سيحصل على نقاط مباراة مودرن سبورت

الأربعاء، 01 يناير 2025 - 23:40

كتب : أحمد الخولي

علي الفيل - مودرن سبورت ضد الإسماعيلي

أوضح مصدر من رابطة الأندية المصرية أحقية الإسماعيلي في الفوز بنقاط مباراته ضد مودرن سبورت.

وأعلن نادي الإسماعيلي تقدمه بشكوى في الساعات المقبلة ضم مودرن سبورت بسبب إشراك 6 لاعبين أجانب في مباراة الفريقين لحساب الجولة 7 من الدوري المصري.

وانتهت مواجهة الفريقين التي أقيمت على استاد القاهرة بالتعادل السلبي.

أخبار متعلقة:
حارس الإسماعيلي: حصلنا على نقطة مهمة.. والثقة تأتي مع توالي المباريات النقطة الأولى خارج ملعبه.. الإسماعيلي يتعادل مع مودرن سبورت سلبيا بسبب اللاعبين الأجانب.. الإسماعيلي يطالب بنقاط مباراته ضد مودرن سبورت التشكيل - رشدان أساسي في دفاع مودرن سبورت.. والنبريصي يقود هجوم الإسماعيلي

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "تأكدنا من إشراك مودرن سبورت لـ 6 لاعبين أجانب، وسيتم تطبيق اللائحة بفوز الإسماعيلي 3-0 واحتساب نقاط المباراة لصالحه".

وأتم مشددا "سيتم إصدار القرارات خلال الساعات المقبلة".

وبدأ مودرن سبورت اللقاء بـ لاعبين أجانب هم: الكاميروني جوزيف نجويم والإنجليزي فيجري شون والزامبي إينوك سكالا.

وفي الشوط الثاني شارك 3 لاعبين أجانب وهم: النيجيري إبراهيم أجاسا والبوروندي محمد أميسي والكاميروني أرنولد إيبا.

وتنص لائحة الدوري المصري على مشاركة 5 لاعبين أجانب بحد أقصى في مباراة واحدة.

ووفقا للائحة الدوري المصري أيضا ففي حال مشاركة لاعب لا يحق له المشاركة قانونيا يعتبر النادي الذي يلعب له اللاعب خاسرا للمباراة بنتيجة 3-0. (العبرة بمشاركة اللاعب هو المشاركة الفعلية في أي وقت من أوقات المباراة).

ويتذيل مودرن سبورت الترتيب بدون فوز برصيد 5 نقاط بعد التعادل.

فيما يحتل الإسماعيلي المركز الـ 13 برصيد 7 نقاط.

الإسماعيلي الدوري المصري مودرن سبورت
نرشح لكم
الاتحاد السكندري يطالب بالحصول نقاط مباراته ضد مودرن سبورت إمام محمدين لـ في الجول: الاتحاد تقدم بشكوى بشأن لقاء مودرن سبورت مدرب فاركو: لا نمانع انتقال لاعبينا بشرط.. وهذه حقيقة مفاوضات معلول بسبب اللاعبين الأجانب.. الإسماعيلي يطالب بنقاط مباراته ضد مودرن سبورت أول انتصار في 2025.. هدف أنور يقود البنك الأهلي للفوز على غزل المحلة اتحاد الكرة: تحمل بدلات الحكام تخفيفا على الأندية بدءًا من اليوم خبر في الجول - الزمالك يناقش عرضا مكسيكيا لضم عبد المجيد.. والقرار الأقرب بعد بيان النيابة.. وزارة الرياضة تعلن الانتهاء من إصدار اللوائح الطبية وضوابط السفر
أخر الأخبار
الاتحاد السكندري يطالب بالحصول نقاط مباراته ضد مودرن سبورت 51 دقيقة | الدوري المصري
عبد القادر: كولر سبب رحيلي عن الأهلي.. ولن أعود لأبقى بديلا ساعة | الكرة المصرية
بيراميدز: قررنا معاملة الترجي بالمثل بشأن التذاكر ساعة | الكرة الإفريقية
إمام محمدين لـ في الجول: الاتحاد تقدم بشكوى بشأن لقاء مودرن سبورت ساعة | الدوري المصري
عبد الظاهر السقا: ميكالي كان أغلى مدرب في العالم.. ولن نتدخل في شؤون المنتخب الأول ساعة | الكرة المصرية
ميرور: ولفرهامبتون يرفض التخلي عن كونيا في الانتقالات الشتوية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب فاركو: لا نمانع انتقال لاعبينا بشرط.. وهذه حقيقة مفاوضات معلول 2 ساعة | الكرة المصرية
مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: الإسماعيلي سيحصل على نقاط مباراة مودرن سبورت 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد هدفه أمام ليستر سيتي.. صلاح يحقق رقما استثنائيا في الدوري الإنجليزي 2 رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام وست هام 3 في الجول يكشف مستجدات تجديد عقد زيزو مع الزمالك 4 صلاح: هذا أهم من الرقم القياسي وصدارة هدافي الدوري