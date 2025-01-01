مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: الإسماعيلي سيحصل على نقاط مباراة مودرن سبورت
الأربعاء، 01 يناير 2025 - 23:40
كتب : أحمد الخولي
أوضح مصدر من رابطة الأندية المصرية أحقية الإسماعيلي في الفوز بنقاط مباراته ضد مودرن سبورت.
وأعلن نادي الإسماعيلي تقدمه بشكوى في الساعات المقبلة ضم مودرن سبورت بسبب إشراك 6 لاعبين أجانب في مباراة الفريقين لحساب الجولة 7 من الدوري المصري.
وانتهت مواجهة الفريقين التي أقيمت على استاد القاهرة بالتعادل السلبي.
وقال المصدر لـ FilGoal.com: "تأكدنا من إشراك مودرن سبورت لـ 6 لاعبين أجانب، وسيتم تطبيق اللائحة بفوز الإسماعيلي 3-0 واحتساب نقاط المباراة لصالحه".
وأتم مشددا "سيتم إصدار القرارات خلال الساعات المقبلة".
وبدأ مودرن سبورت اللقاء بـ لاعبين أجانب هم: الكاميروني جوزيف نجويم والإنجليزي فيجري شون والزامبي إينوك سكالا.
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