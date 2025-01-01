مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: الإسماعيلي سيحصل على نقاط مباراة مودرن سبورت

أوضح مصدر من رابطة الأندية المصرية أحقية الإسماعيلي في الفوز بنقاط مباراته ضد مودرن سبورت.

وأعلن نادي الإسماعيلي تقدمه بشكوى في الساعات المقبلة ضم مودرن سبورت بسبب إشراك 6 لاعبين أجانب في مباراة الفريقين لحساب الجولة 7 من الدوري المصري.

وانتهت مواجهة الفريقين التي أقيمت على استاد القاهرة بالتعادل السلبي.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "تأكدنا من إشراك مودرن سبورت لـ 6 لاعبين أجانب، وسيتم تطبيق اللائحة بفوز الإسماعيلي 3-0 واحتساب نقاط المباراة لصالحه".

وأتم مشددا "سيتم إصدار القرارات خلال الساعات المقبلة".

وبدأ مودرن سبورت اللقاء بـ لاعبين أجانب هم: الكاميروني جوزيف نجويم والإنجليزي فيجري شون والزامبي إينوك سكالا.