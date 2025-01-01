في الجول يكشف آخر تطورات إصابة باهر المحمدي

تعرض باهر المحمدي لإصابة في الركبة غيبته عن مباراة فريقه ضد سيراميكا كليوباترا.

ويستعد المصري لمواجهة الزمالك يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الرابعة للبطولة الكونفدرالية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن باهر المحمدي أجرى أشعة اليوم بعد تعرضه لالتواء في الركبة وينتظر نتيجتها لتحديد مدة غيابه.

وتأكد غياب باهر المحمدي عن مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية.

وتعرض المحمدي للإصابة خلال المران الأخير لفريقه قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا.

وتعادل المصري مع منافسه سيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري المصري.

ويحل الزمالك ضيفا على المصري في الجولة الرابعة من الكونفدرالية يوم 5 يناير على ملعب الجيش في برج العرب.

وعلم FilGoal.com أن الجهات الأمنية وافقت على حضور 10 آلاف متفرج، بواقع 7 آلاف مشجع للمصري بصفته صاحب الأرض، و3 آلاف مشجع للزمالك.

ويحتل الزمالك حامل اللقب صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، فيما يحل المصري ثالثا خلف بلاك بولز الموزمبيقي المتفوق بفارق الأهداف.

وحقق الزمالك الفوز على المصري بهدف نظيف سجله أحمد مصطفى زيزو، في الجولة الثالثة من الكونفدرالية.