بسبب اللاعبين الأجانب.. الإسماعيلي يطالب بنقاط مباراته ضد مودرن سبورت

الأربعاء، 01 يناير 2025 - 22:37

كتب : عمرو نبيل

عبد الرحمن رشدان - مودرن سبورت ضد الإسماعيلي

أعلن نادي الإسماعيلي تقدمه بشكوى في الساعات المقبلة ضم مودرن سبورت بسبب إشراك 6 لاعبين أجانب في مباراة الفريقين لحساب الجولة 7 من الدوري المصري.

وانتهت مواجهة الفريقين التي أقيمت على استاد القاهرة بالتعادل السلبي.

وبدأ مودرن سبورت اللقاء بـ لاعبين أجانب هم: الكاميروني جوزيف نجويم والإنجليزي فيجري شون والزامبي إينوك سكالا.

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وفي الشوط الثاني شارك 3 لاعبين أجانب وهم: النيجيري إبراهيم أجاسا والبوروندي محمد أميسي والكاميروني أرنولد إيبا.

وجاء بيان الإسماعيلي

"قرر النادي الإسماعيلي التقدم باحتجاج رسمي إلى لجنة المسابقات، للمطالبة بالحصول على نقاط مباراة مودرن سبورت كاملة، بسبب مخالفة الفريق المستضيف للوائح المسابقة.

وجاء احتجاج النادي الإسماعيلي بسبب إشراك فريق مودرن 7 لاعبين أجانب في المباراة. مما يخالف لوائح المسابقة التي تنص على عدم مشاركة أكثر من 5 لاعبين أجانب في المباراة الواحدة بالدوري الممتاز.

وتنص لائحة مسابقة الدوري الممتاز، على قيد 5 لاعبين أجانب ضمن صفوف الفريق الأول و 3 لاعبين ضمن الفئات السنية، على أن يشارك 5 لاعبين أجانب فقط في المباراة الواحدة".

وتنص لائحة الدوري المصري على مشاركة 5 لاعبين أجانب بحد أقصى في مباراة واحدة.

ووفقا للائحة الدوري المصري أيضا ففي حال مشاركة لاعب لا يحق له المشاركة قانونيا يعتبر النادي الذي يلعب له اللاعب خاسرا للمباراة بنتيجة 3-0. (العبرة بمشاركة اللاعب هو المشاركة الفعلية في أي وقت من أوقات المباراة).

ويتذيل مودرن سبورت الترتيب بدون فوز برصيد 5 نقاط بعد التعادل.

فيما يحتل الإسماعيلي المركز الـ 13 برصيد 7 نقاط.

الإسماعيلي مودرن سبورت الدوري المصري
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