تقرير: الأهلي يعرض مليوني دولار لضم البرازيلي إيفرتون.. وهذه مطالب ناديه

الأربعاء، 01 يناير 2025 - 22:21

كتب : FilGoal

إيفرتون دا سيلفا - بانيك أوسترافا التشيكي

كشفت تقارير عن مطالب نادي بانيك أوسترافا التشيكي للتخلي عن خدمات البرازيلي إيفرتون لصالح الأهلي.

إيفرتون دا سيلفا

النادي : بانيك أوسترافا

الأهلي

ويمتد تعاقد إيفرتون دا سيلفا مع بانيك أوسترافا التشيكي حتى صيف 2027.

وذكر موقع "InFotbal.cz" التشيكي أن إيفرتون أجرى مكالمة فيديو مع مسؤولي الأهلي عبر تطبيق زووم، وأن حامل لقب الدوري المصري يضع اللمسات الأخيرة على الصفقة.

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وأوضح التقرير ذاته أن بانيك أوسترافا طلب من الأهلي الحصول على 2.5 مليون دولار دفعة واحدة للتخلي عن إيفرتون.

فيما عرض الأهلي دفع 2 مليون دولار على قسطين للحصول على خدمات إيفرتون وهذا ما يعطل إتمام المفاوضات حتى الآن.

وذكر التقرير أن إيفرتون سيحصل من الأهلي على راتب سنوي قدره مليون و100 ألف دولار حال إتمام الصفقة.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن الأهلي توصل إلى اتفاق على البنود الشخصية مع الجناح البرازيلي إيفرتون دا سيلفا للانضمام إلى صفوفه.

ويجري الأهلي مفاوضات مكثفة في الوقت الحالي مع نادي بانيك أوسترافا التشيكي الذي يملك عقد اللاعب.

صاحب الـ28 عاما لعب خلال الموسم الحالي 22 مباراة وسجل 13 هدفا وصنع 6 آخرين.

وبشكل عام لعب إيفرتون 56 مباراة مع بانيك أوسترافا وسجل 27 هدفا وصنع 12.

وبدأ إيفرتون مسيرته مع نادي ساو برناردو أحد اندية دوري الدرجة الثالثة البرازيلي في 2016.

ثم خاض إيفرتون تجربته الأوربية الأولى مع اف سي فيون زلات مورافس في عام 2019.

وتنقل إيفرتون بين عدة أندية حتى انضم إلى سلافيا براج أحد أشهر أندية التشيك في صيف 2022 ليتوج معه بلقب كأس التشيك.

وفي صيف 2023 انتقل الجناح البرازيلي إلى بانيك أوسترافا على سبيل الإعارة ثم تحول إلى انتقال نهائي.

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