أول انتصار في 2025.. هدف أنور يقود البنك الأهلي للفوز على غزل المحلة

الأربعاء، 01 يناير 2025 - 22:18

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

حقق البنك الأهلي فوزا ثمينا من خارج الأرض على حساب غزل المحلة في ختام الجولة 7 من الدوري المصري.

سجل ياو أنور هدف اللقاء الوحيد.

ويعد ذلك ثاني فوز للبنك الأهلي على غزل المحلة في الدوري فسبق أن التقيا من قبل في 6 مباريات فاز البنك في مباراة وتعادلا في 5.

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الفوز ارتقى به البنك للمركز العاشر بفارق الأهداف عن غزل المحلة ولكلاهما 8 نقاط.

وصف المباراة

سجل ياو أنور الهدف الأول في الدقيقة 6 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء عقب تمريرة طولية من سعيدو سيمبوري مهدها أسامة فيصل له.

الحكم المساعد أشهر راية التسلل لكن تقنية الفيديو أكدت صحة الهدف ليتقدم البنك بالهدف الأول.

وجاء أول تهديد لأصحاب الأرض عن طريق محمد علي بن حمودة بتسديدة قوية أبعدها الحارس لركنية في الدقيقة 26.

وأهدر التونسي فرصة أخرى بتسديدة مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى أحمد صبحي في الدقيقة 37.

وتألق صبحي في التصدي لركلة حرة مباشرة نفذها حميدو فاتاو في الدقيقة 45+8، ثم لرأسية عبده يحيى ببراعة لينتهي الشوط الأول بتقدم البنك الأهلي.

وطالب لاعبو غزل المحلة في الشوط الثاني في الدقيقة 68 الحصول على ركلة جزاء لكن الحكم رفض احتسابها.

محاولات الغزل توالت لكن تألق صبحي ودفاعه حال عن استقبال أهداف ومرت الدقائق الأخيرة دون جديد لتنتهي المباراة بفوز البنك.

البنك الأهلي غزل المحلة الدوري المصري
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