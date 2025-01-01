اتحاد الكرة: تحمل بدلات الحكام تخفيفا على الأندية بدءًا من اليوم

أعلن اتحاد الكرة تحمل بدلات الحكام بدءًا من اليوم الأول من يناير 2025.

وكان اتحاد الكرة كشف في اجتماعه الأخير عن قراره بتحمل تكاليف بدلات الحكام تخفيفا على الأندية.

وذكر اتحاد الكرة في بيان رسمي له اليوم، أن قرار تحمل مصروفات التحكيم سيكون في كافة المسابقات ماعدا دوري القسم الأول.

وجاء بيان اتحاد الكرة كالتالي:

دخل اليوم قرار الاتحاد المصرى لكرة القدم بتحمله بدلات الحكام فى مسابقات الناشئين حيز التنفيذ حتى مسابقات مواليد ٢٠١٠ .

وكان مجلس إدارة الاتحاد قد أعلن في اجتماعه الأخير عن قيام الاتحاد اعتباراً من الأول من يناير ٢٠٢٥ بتحمل مصروفات التحكيم في جميع المسابقات على مستوى الفرق الأولى و المراحل السنية المختلفة عدا مسابقة دوري القسم الأول ، وذلك تخفيفاً على الأندية .

وسبق أن كشف مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com مصير رئيس لجنة الحكام، قائلا: "هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة في انتظار ترشيح بييرلويجي كولينا رئيس إدارة الحكام في فيفا لرئاسة لجنة الحكام المصرية".