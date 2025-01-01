الكاس: الشمال القطري يقترب من ضم أحد لاعبي الأهلي في الصيف المقبل

اقترب نادي الشمال القطري من ضم أحد لاعبي النادي الأهلي بداية من الموسم المقبل بحسب قنوات الكاس القطرية.

ويضم الأهلي بين صفوفه عددا من اللاعبين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب قنوات الكاس فإن نادي الشمال يقترب من ضم أحد لاعبي الأهلي المصري في صفقة انتقال حر اعتباراً من الموسم المقبل.

وتنتهي عقود كل من: محمد الشناوي وأكرم توفيق وبيرسي تاو وعمرو السولية وعلي معلول وياسر إبراهيم وطاهر محمد طاهر بنهاية الموسم الحالي.

ولا تسمح لوائح الدوري القطري بضم حراس مرمى أجانب ويتم الاستعانة بهم فقط بدوري أبطال آسيا.

يذكر أن نادي الشمال القطري يضم بين صفوفه المهاجم الجزائري بغداد بونجاح الذي يرغب الأهلي في ضمه.

وكشف مصدر من الأهلي في وقت سابق لـFilGoal.com: "الأهلي يسعى لضم بونجاح في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لكن نادي الشمال القطري يرفض التفريط فيه بمنتصف الموسم".

وأضاف "المفاوضات لا تزال جارية بين الأهلي والشمال نظرا لرغبة الأحمر في التعاقد مع الهداف الجزائري".

وأكمل "خاصة أن كولر يرفض الصفقات المحلية ويرغب في ضم محترفين أجانب لإضافة جودة مختلفة للفريق".

وواصل "في حالة إقناع نادي الشمال بترك اللاعب في يناير، سيتفاوض الأهلي مع بونجاح على راتبه الشخصي".

وأتم تصريحاته "الرؤية الفنية هي أن الأهلي يحتاج لجهود بونجاح في يناير بسبب مشاركة الفريق في دوري أبطال إفريقيا، وأن الانتظار لنهاية الموسم ليس مناسبا".

واحتل الشمال المركز التاسع برصيد 25 نقطة في ترتيب الدوري القطري الموسم المنقضي.

ويحتل المركز الخامس في الموسم الحالي برصيد 16 نقطة.

ورحل بونجاح عن السد القطري بنهاية الموسم المنقضي بعد 9 سنوات قضاها بقميص بطل الدوري القطري.