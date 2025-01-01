كأس الخليج - تقرير: البحرين تستأنف ضد طرد مهاجمها من أجل تواجده في النهائي

الأربعاء، 01 يناير 2025 - 21:24

كتب : FilGoal

البحرين ضد العراق- كأس الخليج

يبذل منتخب البحرين محاولات مكثفة من أجل مشاركة مهاجمه مهدي عبد الجبار أمام عمان في نهائي كأس الخليج.

ويلعب منتخب البحرين ضد نظيره العماني يوم السبت ضمن نهائي كأس الخليج

وبحسب قنوات الكاس القطرية، فإن الاتحاد البحريني لكرة القدم يتجه لتقديم استئناف بشأن البطاقة الحمراء التي نالها لاعبه، مهدي عبد الجبار بعد تلقيه إنذارين في المباراة أمام الكويت وذلك لضمان تواجده في النهائي أمام عمان.

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وحجز المنتخبين العماني والبحريني مقعديهما في المباراة النهائية للبطولة.

وفاز منتخب عمان على السعودية 2-1 في نصف نهائي المسابقة.

فيما فاز منتخب البحرين على المنتخب الكويتي مستضيف البطولة.

موعد المباراة النهائية والقنوات الناقلة

سيلعب منتخب البحرين ضد عمان في المباراة النهائية لكأس الخليج يوم السبت المقبل 4 يناير 2025.

وستقام مباراة البحرين ضد عمان في تمام الساعة السادسة مساء.

وستذاع المباراة على قنوات الكاس المفتوحة وأبو ظبي الرياضية وبي إن سبورتس.

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