خبر في الجول - الزمالك يناقش عرضا مكسيكيا لضم عبد المجيد.. والقرار الأقرب

الأربعاء، 01 يناير 2025 - 20:54

كتب : FilGoal

حسام عبد المجيد

يناقش مسؤولو الزمالك عرض تيهوانا المكسيكي لضم حسام عبد المجيد مدافع الفريق.

حسام عبد المجيد

النادي : الزمالك

وحسبما علم FilGoal.com فإن النادي المكسيكي قدّم عرضا لضم المدافع الدولي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وعلم FilGoal.com أيضا أن قرار الزمالك الأقرب هو رفض العرض نظرا لضعف المقابل المادي والحاجة الفنية للاعب.

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ويدرب الفريق المكسيكي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك السابق والذي قاد حسام عبد المجيد فنيا في 14 مباراة من قبل.

وخاض المدافع البالغ 23 عاما 14 هذا الموسم سجل خلالها هدف وحيد.

وإجمالا بقميص الملكي خاض 103 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وتوج بـ 5 ألقاب.

ويستعد نادي تيهوانا لبدء النصف الثاني من الدوري المكسيكي والمعروف باسم كلاوسورا.

وقاد أوسوريو الفريق منذ بداية الموسم ووصل به لربع نهائي مرحلة أبرتورا بالخسارة من كروز أزول.

وخلال 23 مباراة حقق المدرب الكولومبي 10 انتصارات وتعادل في 5 وخسر 8 واستقبل 39 هدفا.

حسام عبد المجيد الزمالك تيهوانا المكسيك ، المكسيكي ، أطلنطي ، الكونكاكاف
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