في الجول يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع البرازيلي إيفرتون

الأربعاء، 01 يناير 2025 - 20:24

كتب : أحمد الخولي

إيفرتون دا سيلفا - بانيك أوسترافا التشيكي

يرغب النادي الأهلي في التعاقد مع الجناح البرازيلي إيفرتون دا سيلفا لاعب بانيك أوسترافا التشيكي.

إيفرتون دا سيلفا

النادي : بانيك أوسترافا

الأهلي

وتمتد فترة الانتقالات الشتوية حتى يوم 8 فبراير المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي توصل إلى اتفاق على البنود الشخصية مع الجناح البرازيلي إيفرتون دا سيلفا للانضمام إلى صفوفه.

أخبار متعلقة:
بعثة الأهلي تصل إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد قبل مواجهة الأهلي.. بلوزداد يتدرب خلف أبواب مغلقة بعثة الأهلي تطير للجزائر من أجل مواجهة شباب بلوزداد رضا سليم: لا أمانع رفع اسمي من قائمة الأهلي.. الزمالك فاوضني وميسي الأفضل في العالم ولكن

ويجري الأهلي مفاوضات مكثفة في الوقت الحالي مع نادي بانيك أوسترافا التشيكي الذي يملك عقد اللاعب.

موقع "InFotbal.cz" التشيكي ذكر أن إيفرتون أجرى مكالمة فيديو مع مسؤولي الأهلي عبر تطبيق زووم، وأن حامل لقب الدوري المصري يضع اللمسات الأخيرة على الصفقة.

وأوضح التقرير ذاته أن إيفرتون سيحصل من الأهلي على راتب سنوي قدره مليون و100 ألف دولار حال إتمام الصفقة.

Fotbalisté Ostravy porazili doma Jablonec 1:0, rozhodl střídající Ewerton

صاحب الـ28 عاما لعب خلال الموسم الحالي 22 مباراة وسجل 13 هدفا وصنع 6 آخرين.

وبشكل عام لعب إيفرتون 56 مباراة مع بانيك أوسترافا وسجل 27 هدفا وصنع 12.

وبدأ إيفرتون مسيرته مع نادي ساو برناردو أحد اندية دوري الدرجة الثالثة البرازيلي في 2016.

ثم خاض إيفرتون تجربته الأوربية الأولى مع اف سي فيون زلات مورافس في عام 2019.

وتنقل إيفرتون بين عدة أندية حتى انضم إلى سلافيا براج أحد أشهر أندية التشيك في صيف 2022 ليتوج معه بلقب كأس التشيك.

وفي صيف 2023 انتقل الجناح البرازيلي إلى بانيك أوسترافا على سبيل الإعارة ثم تحول إلى انتقال نهائي.

الأهلي
نرشح لكم
الاتحاد السكندري يطالب بالحصول نقاط مباراته ضد مودرن سبورت عبد القادر: كولر سبب رحيلي عن الأهلي.. ولن أعود لأبقى بديلا بيراميدز: قررنا معاملة الترجي بالمثل بشأن التذاكر إمام محمدين لـ في الجول: الاتحاد تقدم بشكوى بشأن لقاء مودرن سبورت عبد الظاهر السقا: ميكالي كان أغلى مدرب في العالم.. ولن نتدخل في شؤون المنتخب الأول مدرب فاركو: لا نمانع انتقال لاعبينا بشرط.. وهذه حقيقة مفاوضات معلول مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: الإسماعيلي سيحصل على نقاط مباراة مودرن سبورت في الجول يكشف آخر تطورات إصابة باهر المحمدي
أخر الأخبار
الاتحاد السكندري يطالب بالحصول نقاط مباراته ضد مودرن سبورت 3 ساعة | الدوري المصري
عبد القادر: كولر سبب رحيلي عن الأهلي.. ولن أعود لأبقى بديلا 4 ساعة | الكرة المصرية
بيراميدز: قررنا معاملة الترجي بالمثل بشأن التذاكر 4 ساعة | الكرة الإفريقية
إمام محمدين لـ في الجول: الاتحاد تقدم بشكوى بشأن لقاء مودرن سبورت 4 ساعة | الدوري المصري
عبد الظاهر السقا: ميكالي كان أغلى مدرب في العالم.. ولن نتدخل في شؤون المنتخب الأول 4 ساعة | الكرة المصرية
ميرور: ولفرهامبتون يرفض التخلي عن كونيا في الانتقالات الشتوية 4 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب فاركو: لا نمانع انتقال لاعبينا بشرط.. وهذه حقيقة مفاوضات معلول 5 ساعة | الكرة المصرية
مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: الإسماعيلي سيحصل على نقاط مباراة مودرن سبورت 5 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد هدفه أمام ليستر سيتي.. صلاح يحقق رقما استثنائيا في الدوري الإنجليزي 2 رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام وست هام 3 في الجول يكشف مستجدات تجديد عقد زيزو مع الزمالك 4 صلاح: هذا أهم من الرقم القياسي وصدارة هدافي الدوري