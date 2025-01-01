في الجول يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع البرازيلي إيفرتون

يرغب النادي الأهلي في التعاقد مع الجناح البرازيلي إيفرتون دا سيلفا لاعب بانيك أوسترافا التشيكي.

إيفرتون دا سيلفا النادي : بانيك أوسترافا الأهلي

وتمتد فترة الانتقالات الشتوية حتى يوم 8 فبراير المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي توصل إلى اتفاق على البنود الشخصية مع الجناح البرازيلي إيفرتون دا سيلفا للانضمام إلى صفوفه.

ويجري الأهلي مفاوضات مكثفة في الوقت الحالي مع نادي بانيك أوسترافا التشيكي الذي يملك عقد اللاعب.

موقع "InFotbal.cz" التشيكي ذكر أن إيفرتون أجرى مكالمة فيديو مع مسؤولي الأهلي عبر تطبيق زووم، وأن حامل لقب الدوري المصري يضع اللمسات الأخيرة على الصفقة.

وأوضح التقرير ذاته أن إيفرتون سيحصل من الأهلي على راتب سنوي قدره مليون و100 ألف دولار حال إتمام الصفقة.

صاحب الـ28 عاما لعب خلال الموسم الحالي 22 مباراة وسجل 13 هدفا وصنع 6 آخرين.

وبشكل عام لعب إيفرتون 56 مباراة مع بانيك أوسترافا وسجل 27 هدفا وصنع 12.

وبدأ إيفرتون مسيرته مع نادي ساو برناردو أحد اندية دوري الدرجة الثالثة البرازيلي في 2016.

ثم خاض إيفرتون تجربته الأوربية الأولى مع اف سي فيون زلات مورافس في عام 2019.

وتنقل إيفرتون بين عدة أندية حتى انضم إلى سلافيا براج أحد أشهر أندية التشيك في صيف 2022 ليتوج معه بلقب كأس التشيك.

وفي صيف 2023 انتقل الجناح البرازيلي إلى بانيك أوسترافا على سبيل الإعارة ثم تحول إلى انتقال نهائي.