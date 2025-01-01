بعد بيان النيابة.. وزارة الرياضة تعلن الانتهاء من إصدار اللوائح الطبية وضوابط السفر

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن الانتهاء من إصدار اللوائح الطبية ولائحة إجراءات وضوابط السفر.

أحمد رفعت النادي :

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن حوكمة المنظومة الرياضية وفى إطار التوصيات التي صدرت اليوم عن النيابة العامة بعد الانتهاء من التحقيقات بشأن وفاة اللاعبين احمد رفعت ومحمد شوقي.

وتضمنت اللائحة الخاصة بالاشتراطات الطبية ما يتعلق بالزام الهيئات الشبابية والرياضية وشركات الخدمات الرياضية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017 ، وتعديلاته، وقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، بالعمل على حماية صحة الرياضيين والحد من مخاطر الوفيات المفاجئة أثناء التدريب أو المنافسات الرياضية والممارسة العامة، ووضع الإجراءات الاحترازية والوقائية وإجراءات الفحص الطبي التي من شأنها الحفاظ على الرياضيين باعتبارهم أحد أهم ركائز الهيئة الرياضية والتي يجب الحفاظ عليها لما تتكبده الهيئة من أموال لإعدادهم وتأهيلهم ليصبحوا أحد موارد الهيئة المالية، وإجراءات الفحص الطبي الدوري الشامل وتقييم الحالات ووضع الخطط الاستباقية الفعالة للحالات الصحية المفاجئة.

كما تم تكليف كافة الهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية التي يتم ممارسة الأنشطة الرياضية بها، أو التي تشارك في الأنشطة الرياضية المختلفة للاتحادات الرياضية بفتح ملفات طبية متكاملة للرياضيين ويتم تحديث التاريخ الطبي للرياضيين بشكل دوري" نصف سنوي، أو سنوي" بحد أقصى.

وفى سياق متصل أصدرت الوزارة اللائحة الخاصة بضوابط وإجراءات السفر للخارج وما تتضمن من تحديد المسؤوليات وكافة إجراءات السفر المشاركة في المنافسات الرياضية الخارجية وضوابط استصدار قرارات السفر.

ومن المقرر أن يصدر خلال الأيام المقبلة عدد من اللوائح التي تضمن حوكمة المنظومة الرياضية وفقا للتوجيهات الصادرة من عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

وأعلنت النيابة العامة المصرية نتائج تحقيقاتها بشأن واقعتي وفاة أحمد رفعت ومحمد شوقي وكذلك توصياتها.

ونشرت صحيفة "المصري اليوم" نص البيان بعد إجراء تحقيقات موسعة بشأن وفاة الثنائي والتي استمعت خلالها لأقوال العديد من المسئولين باتحاد كرة القدم المصري واللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة ورئيس وأعضاء مجلسي إدارة ناديي مودرن فيوتشر وكفر الشيخ وأعضاء أجهزتهم الرياضية والإدارية والطبية، وكذلك الأطباء مستقبلي ومتابعي الحالة الصحية قبل الوفاة.

كما استمعت أيضا الى آراء بعض المختصين بالطب الشرعي والطب الرياضي وجمعية القلب المصرية وهيئة الإسعاف المصرية.

وخلُصت التحقيقات المجراة إلى أن السبب المباشر في حصول وفاة اللاعبين يرجع إلى ظروف ومشكلات صحية ووراثية بكل منهما.

وأعلنت النيابة ما خلصت له بعد سماع الأقوال في الحالتين

أحمد رفعت توفى بتاريخ 6/7/2024 بسبب سكتة قلبية مفاجئة كانت قد اعترته بعد سابق إصابته بتوقف عضلة القلب بتاريخ 11/3/2024 حال مشاركته في مباراة لفريقه بالدوري المصري؛ بسبب إصابته بجلطة قلبية بالشريان التاجي المحوري. وقد جري آنذاك اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة قِبله من تركيب دعامة وتقديم الأدوية العلاجية، إلا أنه لم يستجب لتلك الأدوية لوجود خلل جيني لديه يمنع ذلك ويؤدي في الأصل إلى التصلب المبكر في الشرايين التاجية وحدوث خلل بالصفائح الدموية.

وتوصلت التحقيقات إلى وجود بعض المخالفات الإدارية التي شابت إجراءات سفر اللاعب المتوفى إلى خارج البلاد من قبل، وقد أصدرت الجهة الإدارية قراراتها حيال المتسبب فيها.

محمد شوقي توفى بتاريخ 19/11/ 2024 بسبب إصابته بنوبة قلبية حادة وما استتبعها من مضاعفات طالت المخ والكلى نتيجة لتوقف عضلة القلب الحاصل بتاريخ 13/11/2024 حال مشاركته في مباراة لفريقه بدوري القسم الثاني (ب)، إذ جرى إسعافه ونقله آنذاك بواسطة سيارة إسعاف مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية إلى مستشفى الزرقا المركزي، والتي تبعد عن مكان الواقعة بمسافة لا تجاوز 400 متر، وفى توقيتٍ لا يجاوز الدقيقتين، إلا أن المنية قد وافته برعايتها المركزة بعد اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة على إثر مضاعفات تلك الإصابة.

وتقدمت النيابة بـ 5 توصيات لعدم تكرار تلك المأساة مع لاعبين آخرين وتهيب بالقائمين على الرياضة المصرية أخذها بعين الاعتبار:

أولًا: - ضرورة تكليف لجنة من المختصين قانونًا تكون مهمتها وضع لائحة تحتوي على كافة الاشتراطات الطبية والصحية اللازمة لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة بجمهورية مصر العربية.

ثانيًا: - ضرورة تعميم إجراء الفحص الجيني لكافة اللاعبين قبل ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة نظرًا لأهميته في التنبؤ بالأمراض التي قد تصيب اللاعب لاحقًا.

ثالثًا: - ضرورة إجراء كشف طبي متقدم على جميع اللاعبين قبل المشاركة في أية بطولة دولية أو محلية، وذلك بمعرفة جهة طبية معتمدة، على أن يحظر مشاركة اللاعبين في تلك البطولات إلا عقب اجتيازهم ذلك الكشف المتقدم.

رابعًا: - ضرورة إجراء تحليلات وكشوفات طبية دورية على جميع اللاعبين بالفرق والأندية المصرية المختلفة؛ للوقوف على حالتهم الصحية وفى سبيل منع تناول أي منشطات أو مكملات غذائية أو مشروبات طاقة أو اتباع أي لاعب لحمية غذائية دون إشراف طبي، على أن يُعد سجل طبي لكل لاعب يحتوي على نتائج تحليلاته وكشوفاته الطبية والتاريخ الصحي الوراثي والتوصيات الخاصة بها.

خامسًا: - ضرورة إلحاق أحدث الأجهزة الطبية اللازمة لإسعاف المصابين بجميع النوادي والفرق المصرية على اختلاف درجاتها.