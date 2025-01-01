خبر في الجول - الزمالك يخاطب الأمن لزيادة عدد الجمهور في مباراة المصري بالكونفدرالية

طلبت إدارة نادي الزمالك من الجهات الأمنية زيادة أعداد الجماهير في مباراة الفريق أمام المصري في بطولة الكونفدرالية.

ويحل الزمالك ضيفا على المصري في الجولة الرابعة من الكونفدرالية يوم 5 يناير على ملعب الجيش في برج العرب.

وعلم FilGoal.com أن الجهات الأمنية وافقت على حضور 10 آلاف متفرج، بواقع 7 آلاف مشجع للمصري بصفته صاحب الأرض، و3 آلاف مشجع للزمالك.

ويحتل الزمالك حامل اللقب صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، فيما يحل المصري ثالثا خلف بلاك بولز الموزمبيقي المتفوق بفارق الأهداف.

وحقق الزمالك الفوز على المصري بهدف نظيف سجله أحمد مصطفى زيزو، في الجولة الثالثة من الكونفدرالية.