خبر في الجول - الزمالك يخاطب الأمن لزيادة عدد الجمهور في مباراة المصري بالكونفدرالية
الأربعاء، 01 يناير 2025 - 20:05
كتب : FilGoal
طلبت إدارة نادي الزمالك من الجهات الأمنية زيادة أعداد الجماهير في مباراة الفريق أمام المصري في بطولة الكونفدرالية.
ويحل الزمالك ضيفا على المصري في الجولة الرابعة من الكونفدرالية يوم 5 يناير على ملعب الجيش في برج العرب.
وعلم FilGoal.com أن الجهات الأمنية وافقت على حضور 10 آلاف متفرج، بواقع 7 آلاف مشجع للمصري بصفته صاحب الأرض، و3 آلاف مشجع للزمالك.
ويحتل الزمالك حامل اللقب صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، فيما يحل المصري ثالثا خلف بلاك بولز الموزمبيقي المتفوق بفارق الأهداف.
وحقق الزمالك الفوز على المصري بهدف نظيف سجله أحمد مصطفى زيزو، في الجولة الثالثة من الكونفدرالية.
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