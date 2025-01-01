انتهت الدوري المصري - غزل المحلة (0)-(1) البنك.. فوز الضيوف

الأربعاء، 01 يناير 2025 - 19:55

كتب : FilGoal

محمد علي بن حمودة - غزل المحلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة غزل المحلة ضد البنك الأهلي في ختام الجولة 7 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد غزل المحلة في ختام مباريات الجولة في الثامنة مساءً.

ويحتل الغزل المركز العاشر برصيد 8 نقاط، فيما يحتل البنك الأهلي المركز الـ 17 وقبل الأخير برصيد 5 نقاط.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 70: مطالبات بركلة جزاء والحكم يرفض

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+8: صبحي يتألق في التصدي لركلة حرة مباشرة من فاتاو، ثم لرأسية عبده يحيى

ق 36: تسديدة من بن حمودة تمر بجور القائم الأيسر

ق 25: أحمد صبحي يتصدى لتصويبة قوية من بن حمودة

ق 6: ياو أنور يتقدم بالهدف الأول للبنك الأهلي ضد الغزل

بداية اللقاء

غزل المحلة الدوري المصري البنك الأهلي
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