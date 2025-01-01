انتهت الدوري المصري - غزل المحلة (0)-(1) البنك.. فوز الضيوف
الأربعاء، 01 يناير 2025 - 19:55
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة غزل المحلة ضد البنك الأهلي في ختام الجولة 7 من الدوري المصري.
ويلتقي الفريقان على استاد غزل المحلة في ختام مباريات الجولة في الثامنة مساءً.
ويحتل الغزل المركز العاشر برصيد 8 نقاط، فيما يحتل البنك الأهلي المركز الـ 17 وقبل الأخير برصيد 5 نقاط.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــا.
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انتهت
ق 70: مطالبات بركلة جزاء والحكم يرفض
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+8: صبحي يتألق في التصدي لركلة حرة مباشرة من فاتاو، ثم لرأسية عبده يحيى
ق 36: تسديدة من بن حمودة تمر بجور القائم الأيسر
ق 25: أحمد صبحي يتصدى لتصويبة قوية من بن حمودة
الـ VARيتدخل👌.. ياو أنور يسجل الأول لصالح البنك الأهلي في شباك المحلة⚽ pic.twitter.com/z5u89u63Ni— OnTime Sports (@ONTimeSports) January 1, 2025
ق 6: ياو أنور يتقدم بالهدف الأول للبنك الأهلي ضد الغزل
بداية اللقاء