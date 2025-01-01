حارس الإسماعيلي: حصلنا على نقطة مهمة.. والثقة تأتي مع توالي المباريات

الأربعاء، 01 يناير 2025 - 19:34

كتب : FilGoal

عبد الرحمن رشدان - مودرن سبورت ضد الإسماعيلي

يرى كمال السيد حارس مرمى الإسماعيلي أن فريقه حصل على نقطة مهمة بعد التعادل أمام مودرن سبورت.

وتعادل الإسماعيلي أمام مودرن سبورت 0-0 ضمن الجولة السابعة من مسابقة الدوري.

وقال السيد عبر اون تايم سبورتس: "حصلنا على نقطة مهمة أمام مودرن سبورت خارج ملعبنا".

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وأضاف "الفريق يضم مجموعة كبيرة من اللاعبين الشباب ونكتسب الثقة مع توالي المباريات. نعد جماهيرنا بالأفضل خلال الفترة المقبلة".

الإسماعيلي حصل على أول نقطة خارج ملعبه هذا الموسم.

فيما يظل مودرن سبورت الفريق الوحيد في الدوري الذي لم يحقق أي فوز.

التعادل رفع رصيد الإسماعيلي إلى النقطة السابعة في المركز 12.

فيما وصل رصيد مودرن سبورت إلى النقطة الخامسة في المركز 18 (الأخير).

الإسماعيلي مودرن سبورت الدوري المصري، الأهلي، أكرم توفيق
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