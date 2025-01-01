التشكيل - ثلاثي دفاع بين غزل المحلة والبنك الأهلي

دفع شوقي غريب وطارق مصطفى بثلاثي دفاعي في تشكيل فريقهما في ختام الجولة السابعة من الدوري المصري بين غزل المحلة والبنك الأهلي.

ويلتقي الفريقان على استاد غزل المحلة في ختام مباريات الجولة في الثامنة مساءً.

ويغيب محمد حمدي زكي عن تشكيل غزل المحلة، فيما يواصل أحمد صبحي حراسة عرين البنك الأهلي.

وجاء تشكيل غزل المحلة

حراسة المرمى: عامر عامر

الدفاع: أحمد فتحي – عمرو الجزار – أحمد حكم

الوسط: عبد الرحيم عموري – محمد أشرف – موري توريه – حميدو فاتاو

الهجوم: إبراهيم حسن - محمد بن حمودة – عبده يحيى

وجاء تشكيل البنك الأهلي

حراسة المرمى: أحمد صبحي

الدفاع: محمد عبد الغني – سعيدو سيمبوري – محمود الجزار

الوسط: هشام صلاح – سيرجي أكا – محمد إبراهيم – إسحاق يعقوب

الهجوم: محمد هلال - أسامة فيصل – ياو أنور

ويحتل الغزل المركز العاشر برصيد 8 نقاط، فيما يحتل البنك الأهلي المركز الـ 17 وقبل الأخير برصيد 5 نقاط.