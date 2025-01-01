بعثة الأهلي تصل إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد
الأربعاء، 01 يناير 2025 - 19:02
كتب : حسام نور الدين
وصلت بعثة النادي الأهلي إلى مطار هواري بومدين بالجزائر مساء اليوم الأربعاء، من أجل ملاقاة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.
ويستعد الأهلي لملاقاة شباب بلوزداد، ضمن الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري الأبطال يوم الجمعة.
واستغرقت الرحلة من مطار القاهرة إلى الجزائر ما يقرب من 4 ساعات.
وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تكليف طارق قنديل عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق المتجهة إلى الجزائر.
ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الثالثة للبطولة برصيد 7 نقاط.
وكان الأهلي فاز على شباب بلوزداد في مباراة الذهاب بنتيجة 6-1 والتي أقيمت على استاد القاهرة.
بينما يأتي بلوزداد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.
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