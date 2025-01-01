رين يضم سيكو فوفانا من النصر

الأربعاء، 01 يناير 2025 - 18:54

كتب : FilGoal

سيكو فوفانا

أعلن نادي النصر السعودي انتقال لاعبه سيكو فوفانا لصفوف رين الفرنسي.

اللاعب الإيفواري قضى النصف الأول من الموسم الجاري معارا لصفوف الاتفاق السعودي.

وأعلن الاتفاق فسخ تعاقده مع الإيفواري بالتراضي ليتسنى له إتمام التعاقد من النصر لرين.

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ووفقا للتقارير فإن صفقة رحيل لاعب الوسط كلفت رين 20 مليون يورو وبعقد يمتد حتى 2029.

وسيدعم فوفانا خط وسط رين تحت قيادة الأرجنتيني خورخي سامباولي.

صاحب الـ 29 عاما لعب من قبل لفرق فولام وباستيا وأودينيزي ولانس قبل خوض التجربة السعودية.

النصر يُعلن بيع عقد فوفانا لرين الفرنسي

وخاض فوفانا الذي انتقل للنصر بداية الموسم الماضي 19 مباراة سجل هدفين وصنع 1 وحقق لقب البطولة العربية.

وأعير للاتفاق في النصف الثاني من الموسم الماضي وبداية الموسم الجاري وخاض 29 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

ومثّل فوفانا منتخب كوت ديفوار في 26 مباراة دولية وسجل 7 أهداف وساهم في تتويج الأفيال بلقب أمم إفريقيا 2023.

ويحتل رين المركز الثاني عشر برصيد 17 نقطة من 15 مباراة في الدوري الفرنسي.

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