خبر في الجول - عرض من بتروجت لضم لاعب وسط المصري

تقدم بتروجت بعرض لضم الغيني أمادو جولد با من المصري في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن بتروجت يرغب في ضم لاعب الوسط على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

صاحب الـ 21 عاما لم يخض أي مباراة بقميص المصري منذ بداية الموسم الجاري في الدوري.

واكتفى فقط بالمشاركة في 112 دقيقة خلال كأس الكونفدرالية خلال مباراتين.

وخاض جولد با 23 مباراة منذ انضمامه قبل بداية الموسم الماضي.

وخلالها ساهم بصناعة هدفين وتحصل على 7 بطاقات صفراء.

ويحتل المصري المركز الخامس برصيد 12 نقطة من 7 جولات، فيما يحتل بتروجت المركز الثامن برصيد 9 نقاط.

من هو أمادو جولد با؟