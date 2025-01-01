خبر في الجول - فسخ تعاقد محترف سلة الزمالك بالتراضي

الأربعاء، 01 يناير 2025 - 17:15

كتب : FilGoal

كايل فيناليس

توصل الزمالك لاتفاق مع لاعب فريق السلة كايل فيناليس لفسخ تعاقده بالتراضي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مسؤولي الزمالك عقدوا جلسة منذ أيام مع اللاعب المحترف واتفقوا على فسخ التعاقد بالتراضي مع جدولة مستحقاته المتأخرة.

وكان كايل قد غاب عن مواجهة الزمالك ضد سبورتنج في مباراة المركز الثالث لدوري المرتبط لكرة السلة.

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وخسر الزمالك المركز الثالث لصالح سبورتنج بالخسارة بنتيجة 69-67 في لقاء الكبار.

وقال مصدر من الزمالك في وقت سابق لـ FilGoal.com: "سبب غياب كايل فيناليس هو إصابته بالتهاب في وتر أكيليس وحاجته للراحة لمدة 10 أيام".

وانتظم البورتوريكي في تدريبات الزمالك الجماعية في نوفمبر الماضي عقب انضمامه لصفوف الفريق.

وجاء التعاقد مع كايل فيناليس بناء على طلب وائل بدر المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، وطارق السعيد رئيس جهاز كرة السلة.

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ويمتلك صاحب الـ32 عاماً سيرة ذاتية مميزة، حيث سبق له اللعب في الدوري الروسي والفرنسي والليتواني، وكانت أخر تجاربه في الدوري البورتوريكي.

ويلعب فيناليس في مركز "بوينت جارد" وهو صانع الألعاب في كرة السلة.

وسبق أن أعلن نادي الزمالك عن نجاحه في رفع عقوبة الإيقاف عن المشاركة في الدوري الإفريقي لكرة السلة "BAL".

ويحق للزمالك المشاركة في أي نسخة مقبلة من BAL في حالة تتويجه بالدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد توج بالنسخة الأولى من BAL قبل أن يخسر بنصف نهائي النسخة الثانية ويحصل على المركز الثالث.

الزمالك كايل فيناليس كرة سلة
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