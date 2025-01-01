انتهت في الدوري المصري - مودرن سبورت (0)-(0) الإسماعيلي.. نقطة لكل فريق

الأربعاء، 01 يناير 2025 - 16:55

كتب : FilGoal

علي الفيل - مودرن سبورت ضد الإسماعيلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مودرن سبورت ضد الإسماعيلي في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية الشوط الأول

ق45 ضربة رأسية قوية من ساكالا مهاجم مودرن سبورت تمر أعلى المرمى بقليل.

ق38 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح مودرن سبورت عن طريق سكالا لكنها مرت أعلى العارضة.

ق12 انفراد تام من نادر فرج مهاجم الإسماعيلي لكن جنش حارس مرمى مودرن يمنع تسجيل الهدف ويتصدى للكرة

ق10 فيجيري شون مهاجم مودرن سبورت يهدر فرصة هدف محقق بعد ضربة رأسية متقنة

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

مودرن سبورت الإسماعيلي الدوري المصري
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