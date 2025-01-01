ليكيب: أستون فيلا يدخل صراع التعاقد مع كولو مواني

الأربعاء، 01 يناير 2025 - 16:54

كتب : FilGoal

راندال كولو مواني - باريس سان جيرمان

انضم أستون فيلا إلى سباق التعاقد مع راندال كولو مواني مهاجم باريس سان جيرمان، حسب جريدة ليكيب.

وأصبح رحيل المهاجم الفرنسي عن ناديه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة مسألة وقت، حسب العديد من التقارير.

وذكرت جريدة ليكيب أن أستون فيلا انضم إلى فرق إنجليزية وألمانية وإيطالية ترغب في ضم اللاعب.

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وأضاف التقرير أن توتنام ومانشستر يونايتد مهتمان بالفرنسي، وانضم إليهما الآن أستون فيلا.

وفي إيطاليا، أبدى ميلان ويوفنتوس اهتمامهما، بينما يتنافس لايبزيج وبايرن ميونيخ على ضمه أيضًا.

ولفت التقرير إلى أن ألمانيا هي الوجهة الأقرب لكولو مواني.

ويريد باريس سان جيرمان 60 مليون يورو مقابل التخلي عن مهاجمه، ولكنه سيقبل إعارة اللاعب مع إضافة بند الشراء بشكل كامل.

قبل أيام، أوضحت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن ليفربول ومانشستر يونايتد يراقبان وضع راندال كولو مواني مهاجم باريس سان جيرمان مع فريقه.

وذكر تقرير سكاي أن هناك محادثات ملموسة مع الفرق التي ترغب في ضمه على سبيل الإعارة.

بينما يرغب باريس سان جيرمان في تضمين بند الشراء في عقد الإعارة.

وأفاد التقرير بأن ليفربول جمع المعلومات عن إمكانية ضم كولو مواني، لكن لم يحدث أي شيء آخر حتى الآن.

فيما يراقب مانشستر يونايتد الموقف، لكن فرص انتقاله إلى الشياطين الحمر تبدو ضعيفة، حسب التقرير.

كما أضاف التقرير أن توتنام ولايبزيج مهتمان به.

وحسب التقارير، فإن لويس إنريكي المدير الفني لنادي العاصمة الفرنسية ليس في حاجة لخدماته.

وانتقل المهاجم البالغ من العمر 26 عاما إلى باريس سان جيرمان في صيف 2023 مقابل 95 مليون يورو من أينتراخت فرانكفورت.

ويمتد تعاقد اللاعب مع الفريق الباريسي حتى صيف 2028.

وفي هذا الوقت كان لويس إنريكي قد عين لتدريب الفريق وبالتالي فالتعاقد مع كولو مواني جاء بموافقته.

وشارك راندال مع باريس خلال الموسم الجاري في 14 مباراة، سجل هدفين وصنع 1.

وخرج كولو مواني من قائمة الفريق في المباريات الـ3 الأخيرة، ضد ليون وموناكو في الدوري الفرنسي ولانس في كأس فرنسا.

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راندال كولو مواني أستون فيلا باريس سان جيرمان
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