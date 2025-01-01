مصدر من فاركو لـ في الجول: أتممنا بيع شكري نجيب لـ الاتحاد السكندري

الأربعاء، 01 يناير 2025 - 16:39

كتب : عمرو نبيل

احتفال شكري نجيب بهدفه في شباك الزمالك

اقترب الاتحاد السكندري من الحصول على خدمات شكري نجيب لاعب فاركو ليكون أول صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال مصدر من فاركو لـ FilGoal.com: "أتممنا بيع شكري نجيب لاعب الفريق للاتحاد السكندري".

وانطلق سوق الانتقالات الشتوية في مصر بداية من اليوم 1 يناير على أن يستمر حتى نهاية الشهر.

أخبار متعلقة:
آس: الاتحاد الإسباني سيدعم رابطة الدوري ولن يقبل طلب برشلونة بتسجيل أولمو تعيين حلمي طولان متحدثا للجنة الفنية في اتحاد الكرة الاتحاد: لا نقصد شيء من كلمة "احتواء" في بياننا ضد حكم مباراة الزمالك.. ولن نترك حقنا اتحاد الكرة يعلن إنهاء تعاقد ميكالي.. وتفاصيل فسخ العقد

صاحب الـ 30 عاما يلعب مع فاركو منذ الانضمام من صفوف الإسماعيلي في 2022.

وشارك نجيب في 3 مباريات فقط بقميص فاركو خلال الموسم الحالي.

ومنذ الانضمام للفريق لعب شكري نجيب 78 مباراة بقميص فاركو وخلالها سجل 10أهداف وصنع 5.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط.

شكري نجيب الاتحاد السكندري فاركو
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - غزل المحلة (0)-(0) البنك.. بداية اللقاء حارس الإسماعيلي: حصلنا على نقطة مهمة.. والثقة تأتي مع توالي المباريات التشكيل - ثلاثي دفاع بين غزل المحلة والبنك الأهلي النقطة الأولى خارج ملعبه.. الإسماعيلي يتعادل مع مودرن سبورت سلبيا بعثة الأهلي تصل إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد قطر تعلن مواعيد كأس العرب 2025 المصري اليوم: النيابة العامة تعلن نتائج التحقيقات في وفاة أحمد رفعت ومحمد شوقي 4 خطابات بدون إجابة.. الترجي يصدر بيانا توضيحيا لجماهيره قبل مواجهة بيراميدز
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري - غزل المحلة (0)-(0) البنك.. بداية اللقاء دقيقة | الدوري المصري
حارس الإسماعيلي: حصلنا على نقطة مهمة.. والثقة تأتي مع توالي المباريات 23 دقيقة | الكرة المصرية
التشكيل - ثلاثي دفاع بين غزل المحلة والبنك الأهلي 30 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإنجليزي - برينتفورد (1)-(0) أرسنال.. جووووول أول 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
النقطة الأولى خارج ملعبه.. الإسماعيلي يتعادل مع مودرن سبورت سلبيا 40 دقيقة | الكرة المصرية
بعثة الأهلي تصل إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد 54 دقيقة | الكرة المصرية
رين يضم سيكو فوفانا من النصر ساعة | سعودي في الجول
تقرير: أموريم يبلغ إدارة مانشستر يونايتد بصفقة ضرورية في يناير ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد هدفه أمام ليستر سيتي.. صلاح يحقق رقما استثنائيا في الدوري الإنجليزي 2 رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام وست هام 3 في الجول يكشف مستجدات تجديد عقد زيزو مع الزمالك 4 صلاح: هذا أهم من الرقم القياسي وصدارة هدافي الدوري