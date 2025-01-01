مصدر من فاركو لـ في الجول: أتممنا بيع شكري نجيب لـ الاتحاد السكندري
الأربعاء، 01 يناير 2025 - 16:39
كتب : عمرو نبيل
اقترب الاتحاد السكندري من الحصول على خدمات شكري نجيب لاعب فاركو ليكون أول صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
شكري نجيب
النادي : فاركو
وقال مصدر من فاركو لـ FilGoal.com: "أتممنا بيع شكري نجيب لاعب الفريق للاتحاد السكندري".
وانطلق سوق الانتقالات الشتوية في مصر بداية من اليوم 1 يناير على أن يستمر حتى نهاية الشهر.
صاحب الـ 30 عاما يلعب مع فاركو منذ الانضمام من صفوف الإسماعيلي في 2022.
وشارك نجيب في 3 مباريات فقط بقميص فاركو خلال الموسم الحالي.
ومنذ الانضمام للفريق لعب شكري نجيب 78 مباراة بقميص فاركو وخلالها سجل 10أهداف وصنع 5.
ويحتل الاتحاد السكندري المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط.
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - غزل المحلة (0)-(0) البنك.. بداية اللقاء حارس الإسماعيلي: حصلنا على نقطة مهمة.. والثقة تأتي مع توالي المباريات التشكيل - ثلاثي دفاع بين غزل المحلة والبنك الأهلي النقطة الأولى خارج ملعبه.. الإسماعيلي يتعادل مع مودرن سبورت سلبيا بعثة الأهلي تصل إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد قطر تعلن مواعيد كأس العرب 2025 المصري اليوم: النيابة العامة تعلن نتائج التحقيقات في وفاة أحمد رفعت ومحمد شوقي 4 خطابات بدون إجابة.. الترجي يصدر بيانا توضيحيا لجماهيره قبل مواجهة بيراميدز