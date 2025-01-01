مصدر من فاركو لـ في الجول: أتممنا بيع شكري نجيب لـ الاتحاد السكندري

اقترب الاتحاد السكندري من الحصول على خدمات شكري نجيب لاعب فاركو ليكون أول صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال مصدر من فاركو لـ FilGoal.com: "أتممنا بيع شكري نجيب لاعب الفريق للاتحاد السكندري".

وانطلق سوق الانتقالات الشتوية في مصر بداية من اليوم 1 يناير على أن يستمر حتى نهاية الشهر.

صاحب الـ 30 عاما يلعب مع فاركو منذ الانضمام من صفوف الإسماعيلي في 2022.

وشارك نجيب في 3 مباريات فقط بقميص فاركو خلال الموسم الحالي.

ومنذ الانضمام للفريق لعب شكري نجيب 78 مباراة بقميص فاركو وخلالها سجل 10أهداف وصنع 5.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط.