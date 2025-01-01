التشكيل - رشدان أساسي في دفاع مودرن سبورت.. والنبريصي يقود هجوم الإسماعيلي

الأربعاء، 01 يناير 2025 - 16:25

كتب : FilGoal

مودرن سبورت

أعلن كل من فرانك دوما مدرب مودرن سبورت وحمد إبراهيم مدرب الإسماعيلي تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي الإسماعيلي مع مودرن سبورت على استاد القاهرة في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

ويلعب عبد الرحمن رشدان في خط دفاع مودرن سبورت.

وجاء تشكيل مودرن سبورت بالكامل كالتالي:

الحارس: محمود عبد الرحيم "جنش".

الدفاع: باسم علي – علي الفيل – محمد دسوقي – عبد الرحمن رشدان – جوناثان نجويم.

الوسط: غنام محمد – عبد الله حافظ – علي زعزع.

الهجوم: إينوك ساكالا – فيجيري أوكينابيرهي.

بينما يقود خالد النبريصي هجوم الإسماعيلي.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: كمال السيد.

الدفاع: محمد بيومي – محمد نصر – محمد عمار – حاتم سكر.

الوسط: عبد الرحمن الدح – نادر فرج – عماد حمدي.

الهجوم: إريك تراوري – مروان حمدي – خالد النبريصي.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 12 بجدول ترتيب الدور المصري برصيد 7 نقاط، بينما يحتل مودرن المركز الـ 18 والأخير برصيد 4 نقاط.

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