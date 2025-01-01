آس: الاتحاد الإسباني سيدعم رابطة الدوري ولن يقبل طلب برشلونة بتسجيل أولمو

كشفت صحيفة آس الإسبانية عن صدمة جديدة لبرشلونة قضية تسجيل داني أولمو.

داني أولمو النادي : برشلونة برشلونة

وفقا لآس فإن الاتحاد الإسباني لكرة القدم سيدعم قرار رابطة الدوري برفض طلب برشلونة لتسجيل اللاعب.

وكانت رابطة الدوري الإسباني قد رفضت تسجيل أولمو كلاعب لبرشلونة قبل أن يتقدم النادي بطلب مباشر للاتحاد الإسباني لإجراء محاولة أخيرة مع الحصول على مهلة إضافية حتى يوم 3 يناير.

الاتحاد الإسباني والذي أصبح نائب رئيسه هو خافيير تيباس رئيس الرابطة لا يري الدخول في صدام مع الرابطة مع صراعات طويلة بينه وبين الاتحاد السابق.

ويرفض الاتحاد إعطاء برشلونة أي استثنائات ويرى أن تسجيل اللاعبين هو أمر خاص بالرابطة، كما يرى أن برشلونة كان عليه الالتزام بالقواعد.

وانضم أولمو لبرشلونة في بداية الموسم قادما من لايبزج الألماني.

ولعب أولمو في النصف الأول من الموسم بعد تسجيله بشكل مؤقت لإصابة أندرياس كريستنسن الطويلة والتي تعافى منها حاليا لذلك فإن السبب القهري لتسجيله انتهى.

وترى الرابطة أن برشلونة لم يقدم ضمانات مالية كافية تتيح له تسجيل لاعبين جدد من شهر يناير.

وفي حالة عدم تسجيل أولمو قبل يوم 3 ينايرسيحق له الانتقال إلى أي فريق بشكل مجاني والحصول على قيمة عقده بالكامل مع برشلونة حتى نهايته في 2030.