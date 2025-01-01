قبل مواجهة الأهلي.. بلوزداد يتدرب خلف أبواب مغلقة

قرر عبد القادر عمراني مدرب شباب بلوزداد نقل مران الفريق الأخير قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا لمكان غير مسموح لوسائل الإعلام بالتواجد فيه.

ويستعد الأهلي لملاقاة شباب بلوزداد، ضمن الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري الأبطال يوم الجمعة.

وأفاد نادي شباب بلوزداد في بيان عبر موقعه أن التدريب الأخير للفريق قبل مواجهة الأهلي سيكون غدا الساعة 11:00 بمركز تجمع وتحضير الفرق الرياضية العسكرية ببن عكنون.

وأوضح النادي الجزائري أنه لا يسمح بالتصوير أو بدخول وسائل الإعلام حسب تعليمات وزارة الدفاع الجزائرية.

إلى ذلك، طارت بعثة الأهلي عصر الأربعاء إلى الجزائر من أجل ملاقاة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تكليف طارق قنديل عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق المتجهة إلى الجزائر.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الثالثة للبطولة برصيد 7 نقاط.

وكان الأهلي فاز على شباب بلوزداد في مباراة الذهاب بنتيجة 6-1 والتي أقيمت على استاد القاهرة.

بينما يأتي بلوزداد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.