مران الزمالك – تأهيل بنتايك وزياد كمال.. وتدريبات إضافية للمثلوثي

الأربعاء، 01 يناير 2025 - 15:12

كتب : FilGoal

مصطفى شلبي - محمود بنتايك - سيف الجزيري - مران الزمالك

استأنف الزمالك مرانه اليومي صباح اليوم الأربعاء على ملعب حلمي زامورا بمقر النادي في ميت عقبة.

وبدأ المران بتهنئة من كريستيان جروس للاعبين بمناسبة العام الجديد كما قدم لهم التحية على الأداء في مباراة الاتحاد السكندري.

كريستيان جروس المدير الفني، فقرة تأهيلية خاصة للاعبين بالكرة خلال المران الذي أقيم ظهر اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى أكثر من مجموعة، مع وجود أكثر من مرمى صغير داخل أرضية الملعب لأداء هذه الفقرة.

و قام اللاعبون بالركض بالكرة في محيط صغير بالملعب و التسديد على المرمى الصغير، و جاءت الفقرة لزيادة معدلات التركيز ودقة التصويب لدى اللاعبين.

وأدى محمود بنتايك وزياد كمال ثنائي الفريق تدريبات تأهيلية للتعافي من الإصابة التي تعرض لها كلا منهما.

ويعاني بنتايك من الإصابة في المفصل بين الترقوة ولوح الكتف، بينما يعاني زياد كمال من آلام في الظهر.

وخاض الثنائي حمزة المثلوثي وأحمد محمود تدريبات إضافية بالمرة عقب نهاية المران تحت قيادة جروس.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري يوم 5 يناير الجاري في الجولة الرابعة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويحتل الزمالك صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط بفارق 3 نقاط عن المصري صاحب المركز الثاني.

مران الزمالك
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