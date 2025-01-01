بعثة الأهلي تطير للجزائر من أجل مواجهة شباب بلوزداد

الأربعاء، 01 يناير 2025 - 14:19

كتب : FilGoal

الأهلي - شباب بلوزداد - حسين الشحات

تطير بعثة الأهلي عصر الأربعاء إلى الجزائر من أجل ملاقاة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لملاقاة شباب بلوزداد، ضمن الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري الأبطال يوم الجمعة.

وتوافدت بعثة الأهلي لمطار القاهرة قبل السفر إلى الجزائر.

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وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تكليف طارق قنديل عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق المتجهة إلى الجزائر.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الثالثة للبطولة برصيد 7 نقاط.

وكان الأهلي فاز على شباب بلوزداد في مباراة الذهاب بنتيجة 6-1 والتي أقيمت على استاد القاهرة.

بينما يأتي بلوزداد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

الأهلي شباب بلوزداد
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