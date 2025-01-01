سبورت: برشلونة قد يخسر 236 مليون يورو في حالة فشل تسجيل أولمو

الأربعاء، 01 يناير 2025 - 14:04

كتب : FilGoal

داني أولمو - برشلونة ضد إسبانيول

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن خسارة مالية كبيرة مرتفعة لبرشلونة في حالة فشل تسجيل داني أولمو مع الفريق.

داني أولمو

النادي : برشلونة

برشلونة

ورفضت رابطة الدوري الإسباني تسجيل عقد أولمو مع برشلونة بسبب عدم تقديم ضمانات مالية كافية لتسجيل أي لاعب.

وأمام برشلونة مهلة حتى يوم 3 يناير الجاري لإجراء محاولة أخيرة لتسجيل اللاعب أو سيكون أولمو حرا في الرحيل بشكل مجاني.

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وفي حالة رحيله بشكل مجاني سيكون برشلونة مجبرا أيضا على دفع راتب اللاعب حتى عام 2030 وهو ما يساوي 48 مليون يورو.

برشلونة سيخسر أيضا مبلغ 55 مليون يورو قيمة انتقال اللاعب إلى لايبزج والتي لم يدفعها بشكل كامل حتى الآن والتي يجب على النادي سدادها حتى إذا رحل أولمو.

كما سيخسر برشلونة القيمة السوقية لأولمو الذي سيرحل مجانا دون بيعه والمقدرة ب60 مليون يورو.

النادي باع مقاعد الـ VIP بملبع كامب نو الجديد مقابل 100 مليون يورو لمدة 20 عاما من أجل تسجيل اللاعبين الجدد بشكل سريع ولكن في الحقيقة فهي تساوي ما يقارب 200 مليون يورو أي أن برشلونة باعها بنصف الثمن تقريبا.

وانضم أولمو لبرشلونة في بداية الموسم قادما من لايبزج.

وتم تسجيل أولمو بشكل استثنائي خلال النصف الأول من الموسم ولكن على برشلونة حاليا تسجيله بشكل نهائي ليتمكن من المشاركة مع الفريق.

داني أولمو برشلونة
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