أثليتك: ريال مدريد يثق في ضم ألكسندر أرنولد.. وليفربول ينفي هذا الأمر
الأربعاء، 01 يناير 2025 - 13:48
كتب : FilGoal
أوضحت شبكة ذا أثليتك أن نادي ريال مدريد واثق من التعاقد مع ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول كلاعب حر عند نهاية عقده مع ناديه.
ترينت أرنولد
النادي : ليفربول
بسبب انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري يمكن لألكسندر أرنولد التفاوض مع أي فريق على أن ينتقل إليه مجانا الصيف المقبل.
وذكر التقرير أن ريال مدريد يغري الدولي الإنجليزي براتب ضخم يجعله يوافق على الانضمام للفريق الملكي.
وأضاف التقرير أن نادي ليفربول نفى أن ترينت أبلغهم أنه سيرحل، حسبما ذكرت تقارير عديدة مؤخرا.
ولا يستبعد ألكسندر أرنولد إمكانية البقاء مع ليفربول لمواسم جديدة، حسب ذا أثليتك.
ورفض نادي ليفربول فكرة التخلي عن نجمه ترينت ألكسندر أرنولد في منتصف الموسم الجاري تحت أي ظرف.
فقد كشفت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية أن ليفربول رفض عرضا رسميا من ريال مدريد للتخلي عن أرنولد في الانتقالات الشتوية.
ويلعب أرنولد مع الفريق الأول لليفربول منذ عام 2016 بعد صعوده من فريق الشباب للنادي.
ويعد أرنولد ضمن واحد من ثلاثة لاعبين مهمين تنتهي عقودهم مع ليفربول بنهاية الموسم بجانب محمد صلاح وفيرجل فان دايك.