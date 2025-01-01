خبر في الجول - سيراميكا كليوباترا يدرس نقل مبارياته إلى استاد السويس الجديد

يدرس سيراميكا كليوباترا العودة للعب على استاد السويس الجديد خلال الفترة المقبلة من الدوري المصري.

وعلم FilGoal.com أن تفكير سيراميكا في الأمر جاء بسبب إعجاب أيمن الرمادي به خلال مواجهة المصري.

وتعادل سيراميكا كليوباترا مع المصري بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على استاد السويس الجديد.

ويخوض سيراميكا كليوباترا مبارياته منذ بداية الموسم على استاد المقاولون العرب.

وكان استاد السويس الجديد هو الملعب الرئيسي لسيراميكا كليوباترا خلال موسمه الأول في الدوري الممتاز.

ويلعب المصري حاليا مبارياته بالدوري على استاد السويس الجديد فيما عدا مبارياته ضد الفرق الجماهيرية.

ويحتل سيراميكا كليوباترا حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة وبفارق نقطتين عن الزمالك صاحب الصدارة.

وسيلعب سيراميكا كليوباترا مباراته المقبلة ضد لافيينا يوم السبت المقبل 4 يناير في دور الـ 32 من كأس مصر.