الغزاوي: كنت أتمنى تتويج الشحات بجائزة الأفضل داخل إفريقيا.. والمنافسة انحصرت بين زيزو وويليامز

الأربعاء، 01 يناير 2025 - 12:30

كتب : FilGoal

محمد الغزاوي - عضو مجلس إدارة الأهلي

كشف محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أن جائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا كانت منحصرة بين أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الزمالك ورونين ويليامز حارس مرمى صنداونز.

وقال الغزاوي عبر قناة المحور: "في 2024 أشعر أنني لم أبخل بأي مجهود أو وقت على أهلي الذين قصرت معهم قليلا بسبب النادي وأيضا لم نبخل على الأهلي أو الجمعية العمومية والجماهير لكي يظلوا دائما فخورين بناديهم".

وتابع "كنت أتمنى أن يحصل حسين الشحات على جائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا وكنا نراه يستحقها أيضا ولكن بعد وصولنا لحفل كاف علمنا أن المنافسة كانت بين زيزو ورونين ويليامز ولذلك كنا نتمنى أن يحصل عليها زيزو كونه لاعب مصري لأنني بكل تأكيد كنت سأفرح بلاعب بلدي ولن أدعم لاعب جنوب إفريقي على حسابه".

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وحصل ويليامز على جائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا وجائزة أفضل حارس مرمى.

وتوج الأهلي بجائزة أفضل فريق في إفريقيا، بينما حصل لوكمان لاعب أتالانتا على جائزة أفضل لاعب إفريقي.

وحضر الغزاوي حفل تقديم الجوائز ممثلا عن النادي الأهلي واستلم جائزة أفضل فريق.

محمد الغزاوي الأهلي أحمد مصطفى زيزو حسين الشحات
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