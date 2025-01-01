هشام نصر يكشف عن الأفضل والأسوأ لـ الزمالك في 2024

الأربعاء، 01 يناير 2025 - 11:27

كتب : FilGoal

هشام نصر

كشف هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك عن الأفضل والأسوأ للنادي في عام 2024.

وقال نصر عبر قناة المحور: "لدينا العديد من الأمنيات في العام الجديد، أولا أن يكون وضع الزمالك في أفضل حال ونتمكن من حل جميع المشكلات ونحقق طموح الجماهير".

وواصل "أسوأ شيء في عام 2024 كان الديون على نادي الزمالك، والحمل الثقيل والذي كنا نعلمه بالفعل قبل دخولنا ولكن عندما تتواجد بالمكان تختلف الرؤية ولكننا نسعى من أجل إنهاء أي مشلكة بالنادي".

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وتابع "الفرحة الأكبر في 2024 كان التتويج بكأس السوبر الإفريقي".

وتوج الزمالك بلقبي كأس السوبر الإفريقي وكأس الكونفدرالية الإفريقية خلال عام 202.

ويحتل الزمالك حاليا صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثاني وبفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثالث والذي لعب مباراة أقل.

هشام نصر الزمالك
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