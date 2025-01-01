عوار جاهز للكلاسيكو السعودي

الأربعاء، 01 يناير 2025 - 11:21

كتب : FilGoal

حسام عوار - اتحاد جدة

أصبح حسام عوار نجم اتحاد جدة جاهزا للمشاركة في القمة المرتقبة أمام الهلال الثلاثاء المقبل بعد تعافيه من إصابته، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

ويلعب اتحاد جدة أمام الهلال يوم 7 يناير ضمن ربع نهائي كأس ملك السعودية.

وأوضح تقرير الرياضية أن جاهزية النجم الجزائري تأكدت بعد مشاركته في التدريب الجماعي الأخير لفريقه.

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في السياق نفسه، يجري الجهاز الطبي لنادي الاتحاد محاولات مكثفة مع موسى ديابي لخوض مواجهة الهلال.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن عملية تعافي ديابي تسير بشكل جيد بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في كاحل القدم.

في المقابل تزايدت فرص مشاركة الهولندي ستيفن بيرجوين لاعب اتحاد جدة أمام الهلال.

ويسعى اتحاد جدة لتجاوز عقبة الهلال والوصول إلى نصف النهائي.

يذكر أن الهلال تغلب على اتحاد جدة في المرحلة ذاتها بالنسخة الماضية من كأس ملك السعودية وتوج باللقب بالفوز على النصر في المباراة النهائية.

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