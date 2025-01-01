قد يرحل بشكل مجاني.. رابطة الدوري الإسباني ترفض تسجيل داني أولمو مع برشلونة

الأربعاء، 01 يناير 2025 - 10:48

كتب : FilGoal

داني أولمو - برشلونة ضد إسبانيول

أعلنت رابطة الدوري الإسباني رفض طلب برشلونة بتسجيل اللاعب داني أولمو.

باو فيكتور

النادي : برشلونة

داني أولمو

النادي : برشلونة

برشلونة

وقالت الرابط إن برشلونة لم يقدم أي ضمانات رسمية كافية للتتيح للنادي لتسجيل لاعبين جدد خلال بداية من 2 يناير المقبل.

هذا القرار يعني أن برشلونة لن يتمكن من تسجيل أولمو أو حتى باو فيكتور ضمن صفوف الفريق ليلعبان بالنصف الثاني من الموسم.

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وأزالت الرابطة اسم أولمو وباو فيكتور من قائمة برشلونة على موقعها الرسمي.

وفقا لصحيفة سبورت الإسبانية فإن برشلونة لا يزال يأمل في حل المشكلة وسيحظى بمهلة إضافية حتى يوم 3 يناير الجاري.

وفقا للتقارير فإن أولمو سيصبح حرا ي التعاقد مع أي فريق آخر في حالة فشل تسجيله بقائمة برشلونة كما سيكون له الحق في الحصول على كامل تعاقده مع الفريق حتى عام 2030.

وفي حالة عدم القدرة على تسجيل باو فيكتور سيظل لاعبا في برشلونة ولكن بدون تسجيل لحين إدراج اسمه في قائمة الفريق في وقت لاحق بعد تسوية أمور النادي.

وقبل أيام رفضت المحكمة مرة أخرى طلب نادي برشلونة لتسجيل ثنائي الفريق داني أولمو وباو فيكتور بشكل احترازي.

وتلقى برشلونة في وقت سابق ضربة موجعة برفض المحكمة لقرار قيد الثنائي داني أولمو وباو فيكتور في قائمة الفريق خلال النصف الثاني من موسم 2024-25 لـ الدوري الإسباني.

ورفضت المحكمة التجارية رقم 10 في برشلونة استئناف النادي بشأن تسجيل اللاعبين. وهو ما يعني أن أولمو وفيكتور لن يشاركا مع برشلونة بدءا من الأول من يناير 2025.

وكانت رابطة الدوري الإسباني وافقت على تسجيل الثنائي في النصف الأول من الموسم باستخدام تصريح مؤقت لحين حصول برشلونة على مصادر دخل جديدة قبل يناير وهو ما لم يحدث.

وتوصل برشلونة لاتفاق مع صندوق قطري لبيع مقاعد كبار الزوار في ملعبه كامب نو مقابل 100 مليون يورو وأن الأمر يتوقف على توقيع لابورتا على الاتفاقية.

وعقب حصول برشلونة على هذه الأموال سيتمكن من تسجيل أولمو وباو فيكتور مباشرة وفقا لما ذكرته صحيفة سبورت.

برشلونة داني أولمو باو فيكتور
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