مواعيد مباريات الأربعاء 1 يناير 2025 - أرسنال ضد برينتفورد.. والدوري المصري

الأربعاء، 01 يناير 2025 - 10:24

كتب : FilGoal

علي الملواني - الإسماعيلي

تختتم اليوم مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم 1 يناير 2025 والقنوات الناقلة.

الدوري الإنجليزي

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برينتفود × أرسال.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري المصري

مودرن سبورت × الإسماعيلي.. 5:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

غزل المحلة × البنك الأهلي.. 8:00 مساء - أون تايم سبورتس.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

الدوري المصري الدوري الإنجليزي أرسنال مواعيد مباريات الأربعاء
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