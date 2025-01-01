مواعيد مباريات الأربعاء 1 يناير 2025 - أرسنال ضد برينتفورد.. والدوري المصري
الأربعاء، 01 يناير 2025 - 10:24
كتب : FilGoal
تختتم اليوم مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم 1 يناير 2025 والقنوات الناقلة.
الدوري الإنجليزي
برينتفود × أرسال.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري المصري
مودرن سبورت × الإسماعيلي.. 5:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.
غزل المحلة × البنك الأهلي.. 8:00 مساء - أون تايم سبورتس.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا
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