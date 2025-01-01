رضا سليم: لا أمانع رفع اسمي من قائمة الأهلي.. الزمالك فاوضني وميسي الأفضل في العالم ولكن

الأربعاء، 01 يناير 2025 - 00:15

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا كليوباترا - رضا سليم - يحيى عطية الله

كشف المغربي رضا سليم لاعب الأهلي عن دخول الزمالك وبيراميدز في مفاوضات لضمه قبل الانتقال للفريق الأحمر.

وانتقل رضا سليم لصفوف الأهلي بداية الموسم المنصرم قادما من الجيش الملكي.

وقال رضا سليم عبر قناة الأهلي: "الزمالك وبيراميدز تحدثا مع وكيلي قبل الانتقال إلى الأهلي، لكنه نصحني باختيار الأهلي لأنه الأفضل في إفريقيا".

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وشدد"أنا تحت أمر الأهلي إذا أراد رفع اسمي من القائمة واستبدالي بلاعب أجنبي آخر. لم يتحدث معي أحد حتى الآن ولكن كما ذكرت مصلحة الفريق هي الأهم".

وكشف أحمد جاب الله طبيب الاهلي عن غياب رضا سليم لمدة من 5 إلى 6 أشهر بسبب الإصابة.

وأجاب"ميسي أفضل لاعب في العالم. قد نعاني أمامه في كأس العالم للأندية لكن الأهلي يملك لاعبين كبار يستطيعون التعامل معه ومع لويس سواريز".

ويتواجد إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي مع الأهلي في المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية الذي سيقام في 2025.

ويلعب إنتر ميامي والأهلي في المجموعة أيضا مع بورتو وبالميراس.

ومن المنتظر أن يلتقي إنتر ميامي مع الأهلي في المباراة الافتتاحية للبطولة.

وأتم رضا سليم تصريحاته "أمنياتي في 2025؟ اللهم انصر فلسطين".

رضا سليم شارك مع الأهلي في 44 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 3 وحصد مع الفريق 6 ألقاب.

الأهلي رضا سليم
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