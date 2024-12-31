أشرف داري: اللاعبون الكبار ساعدوني.. والأهلي ينافس الفرق الأوروبية في نظامه

يرى المغربي أشرف داري لاعب الأهلي أن نظام فريقه لا يختلف عن الفرق الأوربية.

وسبق لداري اللعب في بريست الفرنسي ورويال شارلروا البلجيكي قبل انضمامه إلى الأهلي بداية الموسم.

وقال أشرف داري عبر قناة الأهلي: "تعرضت للإصابة في الكاحل مع منتخب المغرب وخضعت لبرنامج علاجي وكان لدي الرغبة في المشاركة مع الفريق سريعا، والآن أنا بحالة جيدة للغاية".

وأضاف "احترفت في فرنسا وبلجيكا، وأستطيع القول إن الأهلي مثل الفرق الأوروبية فهو فريق كبير يبحث دائما عن الألقاب".

وأتم "رضا سليم ساعدني في الإنسجام مع الفريق سريعا وكذلك النجوم الكبار مثل محمد الشناوي وعمرو السولية".

وغاب داري عن الأهلي لفترة بعدما تعرض للإصابة في الكاحل، وبعد عودته كان يعتمد مارسيل كولر المدير الفني للأحمر على الثنائي رامي ربيعة وياسر إبراهيم.

وشارك المدافع المغربي لأول مرة في مباراة كاملة مع الأهلي منذ انضمامه عندما فاز على شباب بلوزداد الجزائري 6-1.

كما شارك داري في فوز الاهلي على المصري بهدفين دون رد ضمن الجولة السادسة من الدوري.