الكشف عن مدة غياب طاهر محمد طاهر
الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024 - 23:03
كتب : FilGoal
كشف أحمد جاب الله طبيب فريق النادي الأهلي مدة غياب طاهر محمد طاهر لاعب الفريق.
ويستعد الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل.
وقال أحمد جاب الله طبيب الأهلي عبر قناة ناديه "طاهر محمد طاهر تعرض لإصابة مزعجة وخلال خلال 3 أسابيع سيعود للتدريبات الجماعية".
الأهلي كشف في وقت سابق عن تعرض طاهر محمد طاهر للإصابة بتمزق جزئي أسفل العضلة الأمامية في الجزء الخارجي.
ويستعد لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.
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