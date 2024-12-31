الكشف عن مدة غياب طاهر محمد طاهر

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024 - 23:03

كتب : FilGoal

الأهلي - باتشوكا - كأس إنتركونتينينتال - طاهر محمد

كشف أحمد جاب الله طبيب فريق النادي الأهلي مدة غياب طاهر محمد طاهر لاعب الفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل.

وقال أحمد جاب الله طبيب الأهلي عبر قناة ناديه "طاهر محمد طاهر تعرض لإصابة مزعجة وخلال خلال 3 أسابيع سيعود للتدريبات الجماعية".

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الأهلي كشف في وقت سابق عن تعرض طاهر محمد طاهر للإصابة بتمزق جزئي أسفل العضلة الأمامية في الجزء الخارجي.

ويستعد لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة شباب بلوزداد والأهلي

ويلعب الأهلي ضد شباب بلوزداد يوم الجمعة 3 يناير المقبل.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتقام على ملعب 5 جويليه في الجزائر.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 6.

ويتصدر الأهلي المجموعة الثالثة لدوري الأبطال برصيد 7 نقاط، ويأتي شباب بلوزداد في المركز الثالث بـ3 نقاط.

الأهلي طاهر محمد طاهر
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